Stručnjak upozorava: Ovih sedam grešaka najčešći su uzrok prometnih nesreća

Neki od najčešćih uzroka prometnih nesreća su brza vožnja, premali razmak od vozila, ubrzavanje pri paljenju žutog svjetla umjesto kočenja, neuključivanje žmigavca pri uključivanju u promet i skretanju. Mnogi vozači, posebno motociklisti, često krše ograničenja zbog toga što nisu svjesni opasnosti.

Ove nesreće nastaju zbog nepoštivanja prometnih pravila, a kada bi se svi sudionici pridržavali Zakona o sigurnosti prometa, nesreće bi bile znatno rjeđe. Kršenje propisa može imati ozbiljne posljedice, ugrožavajući sigurnost svih u prometu, povećavajući troškove te može dovesti do većih oštećenja vozila.

Foto: Shutterstock

Najčešće greške u vožnji

Prometni stručnjak, prof.dr.sc. Željko Marušić naglašava sedam najčešćih grešaka koje vozači često čine u prometu, a koje mogu dovesti do ozbiljnih nesreća ili povećati rizik od nezgoda. Savjetuje kako možete osigurati veću sigurnost na cestama i kako će se smanjiti broj prometnih nesreća.

Brza vožnja

U Hrvatskoj je dopušteno odstupanje od 10 km/h za brzu vožnju do 100 km/h, no veće brzine mogu dovesti do velikih problema. Viša brzina povećava potrošnju goriva, emisiju štetnih plinova, a također i troši vitalne dijelove vozila poput motora i kočnica. Osim toga, brzina smanjuje vrijeme reakcije i povećava rizik od nesreća, kao što su sudari, gubitak kontrole nad vozilom ili udarci u pješake i bicikliste. Ako je u mjestu dopušteno 50 km/h, može se nekažnjeno voziti 60 km/h.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skliske ceste

Skliske ceste, posebno kad je kolnik vlažan, zahtijevaju od vozača povećanu pažnju i smanjenje brzine. Kretanje po vlažnim cestama, osobito u gradskim područjima s tramvajskim tračnicama, povećava rizik od proklizavanja i gubitka kontrole nad vozilom. Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno nalaže prilagodbu brzine uvjetima na cesti, a mnogi vozači zanemaruju ovu obvezu. Loše gume ili nečistoće na kolniku također mogu pogoršati stanje, stoga je važno voziti oprezno i s dovoljnom udaljenosti od drugih vozila kako bi se izbjegle nesreće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubrzavanje pri paljenju žutog svjetla umjesto kočenja

Jedna od opasnih navika vozača je ubrzavanje prilikom prelaska na žuto svjetlo umjesto da se zaustave i čekaju na crveno. Takvo ponašanje često dovodi do prelaska na crveno svjetlo, što je ozbiljan prometni prekršaj i može izazvati sudar s drugim vozilima. Vozači moraju znati da je žuto svjetlo signal za usporavanje i pripremu za zaustavljanje, osim ako su već predaleko od semafora da se sigurno zaustave. Ova navika, osim što je opasna, također povećava rizik od nesreća, uključujući sudare na raskrižjima.

Premali razmak od vozila ispred

Vožnja s premalim razmakom od vozila ispred može biti vrlo opasna jer smanjuje vrijeme za reakciju u slučaju iznenadnog kočenja. Zakonski je propisano da treba održavati sigurnosni razmak koji omogućava zaustavljanje u slučaju nužde. Mnogi vozači zanemaruju ovaj propis, što povećava rizik od sudara, posebno pri naglom kočenju. Održavanje dovoljnog razmaka smanjuje rizik od nesreća, ali također smanjuje trošenje vozila i potrebu za naglim manevrima.

Neuključivanje žmigavca pri skretanju

Žmigavci su ključni za sigurnost u prometu, no mnogi vozači često zaboravljaju signalizirati prilikom skretanja ili uključivanja u promet. To može dovesti do nesreća jer drugi vozači nisu upoznati s vašim namjerama. Ponekad, nedostatak signaliziranja može uzrokovati frontalne sudare ili nepredvidivo ponašanje drugih vozača. Uvijek je važno pravovremeno i jasno uključiti žmigavac te se uvjeriti da je manevar siguran prije nego što ga izvršite.

Nepažnja prema sudionicima u prometu

Pješaci, biciklisti i mopedisti često su najugroženiji sudionici u prometu. Vozači moraju biti posebno oprezni pri prolasku pored njih, osobito na pješačkim prijelazima. Zakon propisuje da vozači moraju usporiti i zaustaviti se pred pješačkim prijelazima, čak i ako pješaci samo stoje na rubu ceste. Oprez je posebno važan kada vozač pokušava pretjecati vozilo koje je zaustavljeno pred pješačkim prijelazom. Također, trebate smanjiti brzinu kada primijetite bicikliste ili mopediste u blizini i izbjegavati nagle manevre koji mogu izazvati nesreću.

Korištenje mobilnog uređaja u vožnji

Upotreba mobilnog telefona tijekom vožnje ozbiljno ometa pozornost vozača i može uzrokovati nesreće. Čitanje poruka, surfanje ili odgovaranje na pozive može dovesti do toga da vozač izgubi koncentraciju i ne primijeti opasnosti na cesti. Zakon zabranjuje korištenje mobitela u vožnji, ali kazne nisu uvijek dovoljno stroge. Vozači trebaju izbjegavati uporabu mobitela tijekom vožnje, a ako je potrebno, trebaju se zaustaviti na sigurnom mjestu prije nego što upotrijebe telefon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnik Karlovca: 'Na obilaznici se događaju prometne nesreće s teškim posljedicama'