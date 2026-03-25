Sjećate se Borisa Sesara koji je na posao dolazio Teslom? Europski sud odlučio u njegovu korist

Europski sud za ljudska prava donio je sredinom veljače Odluku u predmetu 'Sesar vs. Croatia', utvrdivši da Borisu Sesaru, bivšem članu Uprave Zagrebačkog holdinga, nije bilo osigurano pravo na pravično suđenje u upravnom postupku koji se protiv njega vodio u vezi sukoba interesa zbog korištenja privatnog vozila Tesla u službene svrhe.

Sud je utvrdio da Sesar može tražiti ponovno pokretanje postupka u Hrvatskoj, nakon odluke o brisanju njegovog zahtjeva, kao i da od Republike Hrvatske ima pravo na naknadu u iznosu od 3.825 eura.

Naknada za dolazak na posao Teslom

Riječ je o slučaju iz lipnja 2022. kada je Sesar, kao friško član Uprave Holdinga, dolazio na posao u Tesli modela 3 vrijednom 400.000 tadašnjih kuna, kojeg je Sesar sam kupio, ali mu je Holding svaki mjesec isplaćivao oko 1.171 eura naknade (8.825 kuna).

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u tome nije vidio ništa sporno: "Radi se o naknadi za nekorištenje službenog automobila koji koristi član uprave, to sam sve već komentirao u Gradskoj skupštini, bila je tema na zadnjoj sjednici. Ne vidim tu ništa sporno", rekao je tada.

Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini otkrili su, pak, da Tesla ne glasi na Sesara, nego na njegovo privatno poduzeće.

"Navodno ta Tesla nije ni na njega, nego je na njegovo privatno poduzeće, pa faktički tu ima posla i za neke druge institucije. Sad, je li to uopće pravno i je li to krivično djelo?", pitao se tada Mario Župan, predsjednik zagrebačkog kluba zastupnika HDZ-a.

Visoka kazna i ukidanje naknade

Sesar je o temi zatražio mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa međutim, u rujnu 2022. stigao je neugodan odgovor: Povjerenstvo je utvrdilo da Sesar ne može primati naknadu određenu u takvom paušalnom iznosu i odrezalo mu je kaznu u iznosu od 8.000 kuna.

Povjerenstvo je, naime, utvrdilo da je - primajući naknadu u paušalnom iznosu, a ne kao naknadu stvarno nastalih troškova prijevoza - Sesar zapravo primao zabranjenu dodatnu naknadu koju dužnosnici, prema članku 7d Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne smiju primati.

Također, Povjerenstvo je utvrdilo da je Sesar naknadu primao za korištenje rent-a-car automobila, odnosno nije se radilo ni o Sesarovom privatnom automobilu niti automobilu korištenom na leasing, a na sjednici Povjerenstva rečeno da je i sam aneks ugovora, koji je Sesaru omogućio takvu naknadu, sklopljen suprotno pravilniku Zagrebačkog holdinga, odnosno da ona nije bila u skladu s internim aktima Holdinga.

Budući da je primao naknadu koju nije smio, na način na koji nije smio, Povjerenstvo je odlučilo da je Sesar povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Sesar je, nakon odgovora Povjerenstva, Skupštini i Nadzornom odboru Holdinga podnio zahtjev za ukidanjem naknade. Naknada mu je i ukinuta s 1. kolovozom 2022., a Sesar je dobio službeni automobil koji je mogao koristiti 24 sata dnevno.

Inače, Sesar je kao član Uprave Holdinga primao bruto plaću od 32.400 kuna.

Odluka Europskog suda

Uslijedio je višegodišnji pravni postupak u kojem je Sesar, iscrpivši sve pravne instance, uključujući upravne sudove i Ustavni sud, dogurao do Europskog suda za ljudska prava od kojeg je u prosincu 2025. zatražio nastavak ispitivanja svog slučaja.

Tvrdio je da je "nepravednost postupka, praćena nerazumnom negativnom pažnjom javnosti, rezultirala nepopravljivom moralnom i reputacijskom štetom za njega, koju bi mogla ispraviti samo presuda Suda", navodi se u Odluci Europskog suda.

Sesarova pritužba priopćena je hrvatskoj Vladi koja je Sudu uputila izjavu kojom od Europskog suda traži brisanje zahtjeva s popisa predmeta:

"Vlada je priznala povredu prava podnositelja zahtjeva na pravično suđenje zajamčenog člankom 6. stavkom 1. Konvencije i ponudila isplatiti podnositelju zahtjeva iznos naveden u priloženoj tablici", naveo je Europski sud u svojoj Odluci, a u pitanju je novčani iznos od 3.825 eura.

"Isplata će predstavljati konačno rješenje slučaja", naveo je Europski sud u svojoj Odluci.

Europski sud je utvrdio da Sesar može tražiti ponovno pokretanje postupka u Hrvatskoj, nakon odluke o brisanju njegovog zahtjeva na temelju izjave Vlade.

"Nadalje, uzimajući u obzir priznanja sadržana u Vladinoj izjavi, kao i iznos predložene odštete, Sud smatra da više nije opravdano nastaviti s ispitivanjem zahtjeva", navodi se u Odluci.

"Ova odluka predstavlja potvrdu važnosti poštivanja temeljnih pravnih standarda i institucionalne odgovornosti", izjavio je Sesar koji smatra da ova odluka ima širi značaj jer "otvara pitanje standarda pravičnog suđenja u medijski eksponiranim predmetima u Hrvatskoj".

Menadžer, triatlonac i ljubitelj kvizova

Inače, Sesar je bivši menadžer u Deutsche Telekom Europe iz kojeg je prešao u United Grupu, a nakon Holdinga postao je predsjednik Uprave u tvrtki mStart plus koja je dio Fortenova grupe.

Bio je predsjednik Društva prijatelja Hajduka u Zagrebu, istaknuti triatlonac, a savladao je i najtežu triatlonsku utrku "Ironman" te je član MENSA-e.

Rodom iz Pule, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i završio MBA IGBS Zagreb.

Zanimljivo, nekoliko mjeseci prije imenovanja u upravu Holdinga sudjelovao i u kvizu "Tko želi biti milijunaš" gdje je osvojio 1000 kuna, nakon što je pao na pitanju za 32.000 kuna i prelazak praga.

Pitanje je glasilo: "Glavni muški lik iz kojeg je svog romana Stephen King usporedio sa Šeherezadom?", a ponuđeni odgovori bili su Carrie, Isijavanje, Zelena milja i Misery.

Sesar je izabrao odgovor Carrie, ali točan odgovor je bio Misery.

