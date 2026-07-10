Sin zastupnika završio u pritvoru, on komentirao: 'Postaje kandidat za ministra'

Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, 22-godišnji Jona Jurčević, uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u pokušaju iznude.

Podsjetimo, policija sumnja da je zajedno s 28-godišnjakom i još jednim zasad nepoznatim muškarcem u veljači ove godine sudjelovao u iznuđivanju i fizičkom napadu na 21-godišnjaka i njegove roditelje. Iako policija nije objavila identitete osumnjičenih, priopćila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 22 i 28 godina zbog sumnje na kazneno djelo razbojništva na štetu 21-godišnjaka te kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 39-godišnjaka i 39-godišnjakinje.

Prema sumnjama policije, trojica muškaraca 16. veljače dogovorila su sastanak s 21-godišnjakom u parku na području Črnomerca, gdje su od njega, s kojim se odranije poznaju, tražili novac.

Policija sumnja da mu je 28-godišnjak, uz verbalne prijetnje, oduzeo mobitel, nakon čega su mu sva trojica zaprijetila smrću ako im ne preda novac. Potom su zajedno otišli na adresu njegova stanovanja na području Črnomerca.

Po ulasku u kuću, 28-godišnjak je, prema sumnjama policije, tupim predmetom udario 21-godišnjaka, dok su 22-godišnjak i trećeosumnjičeni fizički napali članove njegove obitelji. Nakon toga su pobjegli.

Liječnička pomoć ozlijeđenima pružena je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da su 21-godišnjak i njegovi roditelji lakše ozlijeđeni.

Jučević ne zna je li mu sin uhićen

Saborski zastupnik Josip Jurčević u petak je komentirao uhićenje sina, istaknuvši da o slučaju ne zna ništa osim onoga što je pročitao u medijima.

"Prva informacija došla mi je iz medija. Dosta ljudi reklo mi je da je sve to usmjereno protiv mene. Bio sam u ratu i stručnjak sam za hibridno ratovanje. Svašta sam vidio i to me nije uzbudilo. Otišao sam spavati, a ujutro sam se normalno javljao medijima."

Istaknuo je da nije kontaktirao sina.

"Nemam nikakvih saznanja niti sam ga išao zvati. Moj sin je punoljetna osoba, a imam sedmero djece. Nisam se nimalo uzbudio. Ako se pokaže da se bilo što takvo dogodilo, naravno da mi je kao ocu žao, ali svi su punoljetni i odgovorni za svoje postupke. Tako sam ih odgajao."

Dodao je da se ne namjerava miješati u postupak.

"Neću poduzimati ništa. Ako me neka institucija pozove, odazvat ću se i reagirati. Nemam potrebe miješati se u njihov posao. Neka institucije rade svoj posao", rekao je.

Rekao je i da nema potvrdu nalazi li mu se sin u pritvoru.

"Nemam informaciju je li moj sin u zatvoru. Ne želim utjecati na bilo kakav postupak. Zna se tko sam i što sam. Desetljećima živim prema moralnim načelima, znanstveno istražujem i imam, rekao bih, vrlo uspješnu znanstvenu karijeru", naveo je.

Na kraju je ponovio da cijeli slučaj vidi kao dio, kako kaže, "hibridne operacije".

"Rekao sam nekim medijima da cijela priča ima širi kontekst. Bez ikakvih službenih informacija plasiraju se određene tvrdnje i to, po mom mišljenju, svjedoči o postojanju duboke države. Smatram da je riječ o hibridnoj operaciji", istaknuo je.

Dodao je i ovo: "Akademska zajednica jedina je sposobna razumjeti genezu korupcije i ima instrumente za analizu sustavne političke korupcije, koju je hrvatska znanost jasno definirala. Naravno, sve je to skriveno."

Naveo je da je u redu da policija, kada ima neki slučaj, objavi osnovne informacijei dodao: "Ako je riječ o prijatelju ili djetetu saborskog zastupnika, legitimno je navesti i tu činjenicu."

Na pitanje je li mu ovo politički naštetitlo i što kažu u saborskom klubu (MOST), rekao je:

"Ne mislim da će nanijeti štetu. Most se očitovao i rekao bih da je njihova reakcija bila razumna i uravnotežena."

Novinaru su pitali je li mu žao ako se pokaže istinitim ono što stavljaju na teret njegovu sinu.

Odgovorio je: "Naravno da mi je žao. To je privatna i intimna dimenzija koju ne želim dijeliti s javnošću. I najgorem je ocu teško ako je član njegove uže obitelji ili prijatelj možda počinio nešto nezakonito. No institucije će utvrditi što se doista dogodilo. Nakon policijske istrage slijedi sudski postupak i vidjet ćemo kakav će biti njegov ishod. Riječ je o punoljetnoj osobi. Žao mi je ako se pokaže da je bilo što od ovoga točno. Volio bih da se u javnosti istakne i ta činjenica."

Ranije je za portal Teleskom rekao i ovo: "Ako se pokaže da je sudjelovao u nečemu što predstavlja kazneno djelo, onda u šali mogu reći da postaje kandidat za ministarsku funkciju."