Revizorica iz slučaja Agrokor priznala krivnju! Uskoro doznajemo i što će biti s Todorićem?

Bivša revizorica Sanja Hrstić, koja je optužena u aferi "veliki Agrokor", priznala je u četvrtak na Županijskom sudu u Zagrebu krivnju zbog gospodarskog poslovanja i krivotvorenja poslovnih isprava.

Osuđena je na jedinstvenu uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine.

Njezin odvjetnik Alan Kubat potvrdio nam je da je Hrstić postigla sporazum s tužiteljem, na temelju kojeg je danas i donijeta presuda.

'Nije nas iznenadilo'

"Presuda je pravomoćna", navodi odvjetnik te dodaje da Hrstić mora platiti troškove postupka koji iznose 10.000 eura.

Na pitanje RTL-a Danas jesu li iznenađeni, Kubat ističe: "Nije nas iznenadila odluka, s obzirom na trajanje postupka - prošlo je devet godina od početka. Stranka je trenutačno u mirovini, došla je do trenutka u kada ne može dalje i ovako se odlučila razriješiti postupka."

Postoji i mogućnost da se danas dozna hoće li biti potvrđena optužnica protiv bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića, no kako doznajemo, ta odluka mogla bi stići do kraja četvrtka ili pak u narednim danima.

Slučaj Agrokor

Podsjetimo, Državno odvjetništvo je krajem srpnja prošle godine podiglo novu optužnicu kojom Todorića i bivšeg člana uprave Agrokora Tomislava Lučića tereti kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje poslovnih isprava.

Nekadašnjim Agrokorovim direktorima Alojzu Pandžiću, Marijanu Alagušiću, revizorici Hrstić te revizoru Oliveru Discordiji na teret se pak stavlja pomaganje u tim nedjelima. Tužiteljstvo je izvijestilo kako je sveukupna šteta za Agrokor veća od 179 milijuna eura.

U listopadu 2025., Lučić, Pandžić i Alagušić priznali su krivnju te su se nagodili za blaže kazne. Lučić je tako dobio uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine te mu je izrečena novčana kazna od 50.000 eura, a morao je platiti i 40.000 eura sudskih troškova.

Pandžić je dobio devet mjeseci zatvora uz isti rok kušnje, a naloženo mu je da plati i 50.000 eura sudskih troškova. Alagušić je pak osuđen na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine, a također mora platiti sudske troškove.

S druge strane, Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda tada je razdvojilo postupak protiv Discordije, zbog njegove bolesti, u odnosu na Hrstić i Todorića.