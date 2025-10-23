Obrat u slučaju Agrokor: Trojica priznala krivnju, optužba na snazi protiv Todorića i revizora

Na zagrebačkom Županijskom sudu u tijeku je sjednica optužnog vijeća u slučaju Agrokor na kojem se nagodio bivši član uprave koncerna Tomislav Lučić.

Lučić je priznao krivnju te je osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, mora platiti kaznu od 50.000 eura te sudske troškove u iznosu od 45.000 eura.

Nakon Lučića, nagodio se i Alojzije Pandžić koji je uvjetno osuđen na kaznu od 9 mjeseci zatvora, uz rok kušnje 4 godine. Mora platit 50.000 eura sudskih troškova. Odrekao se prava na žalbu pa je presuda pravomoćna.

Na istu kaznu kao i Pandžić nagodio se i bivši direktor Financijske kontrole koncerna, Marijan Alagušić.

Optužbe sada na snazi ostaju samo protiv Ivice Todorića i dvoje revizora.

Podsjetimo, Županijsko državno ovjetništvo u posljednjoj optužnici tereti šest osoba zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja poslovnih isprava.

Uz Ivicu Todorića, novom optužnicom koja je dignuta krajem srpnja ove godine, obuhvaćeni su i bivši član uprave Agrokora Tomislav Lučić, direktori Alojzije Pandžić i Marijan Alagušić te revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić.

Prema sumnjama tužitelja, ukupna šteta za Agrokor prelazi 179 milijuna eura.

