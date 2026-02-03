Benčić optužuje HDZ: 'Thompson je Plenkovićev režimski pjevač! Pjeva što mu se kaže i gdje mu se kaže'

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je u utorak kako je bilo jasno da Marko Perković Thompson na dočeku rukometaša neće izvesti 'Bojnu Čavoglave' jer ga je instrumentalizirao HDZ, te da, za razliku od Hipodroma i Arene, na glavnom zagrebačkom trgu nije uzviknuo ustaški pozdrav "jer mu je tako rečeno".

"Jasno je da je Thompson instrumentaliziran od strane HDZ-a i da je njihov režimski pjevač. Kad mu plate da pjeva, pjeva, kad mu plate da ne pjeva, ne pjeva, kad mu kažu da pjeva ovo, pjeva to, kad mu kažu da ne pjeva to, ne pjeva. Zašto je na Hipodromu i u Areni uzvikivao ustaški pozdrav, a jučer ne? Jer mu je tako rečeno, to je tako jednostavno", kazala je Benčić, koja je istaknula da nije ni očekivala da će Thompson na dočeku rukometaša u organizaciji Vlade izvesti 'Bojnu Čavoglave'.

Otvoreno je izjavila da je Andrej Plenković za svog režimskog pjevača uzeo Thompsona i da ga instrumentalizira kako mu odgovara.

"A radi se o čovjeku koji je otvoreno i višekratno ponavljao svoju privrženost NDH. Nije to skrivao. Plenković sebe veže uz osobu koja nikad nije skrivala svoje filoustaštvo", ustvrdila je.

Ponovila je kako je Hrvatski rukometni savez u organizaciji dočeka rukometaša najprije pristao na program Grada Zagreba, a koji se vodio, dodala je, pristupom da oni koji nastupaju, kao i pjesme koje se izvode, budu takve da okupljaju najveći mogući broj ljudi "jer za naše reprezentacije navijaju i lijevi i desni i oni u centru i apolitični", no da se HRS ipak povukao.

Smatra da Plenković, koji je preuzeo organizaciju dočeka bez suglasnosti Grada, vuče "poteze očajnika, ali koji ga prikazuju u pravom svjetlu", zbog činjenice da SDP i Možemo! u anketama osvajaju "više od HDZ-a već više od godinu dana".

'Zakoni i odluke vrijede jednako za sve'

Na opasku novinara kako su rukometaši ti koji su izričito tražili Thompsona, Benčić je istaknula kako zakoni, propisi ili odluke legitimno izabrane vlasti vrijede jednako za sve, pa i za najbolje među nama.

"Tako ni oni najbolji među nama, sportski najbolji, znanstveno najbolji ili u bilo kojem drugom smislu najbolji, ne mogu biti iznad zakona, propisa i odluka legitimno izabrane vlasti. Jer kad to jednom dozvolite, zašto onda ne može netko drugi, treći ili peti? Je li to država vladavine prava, demokracija ili je to autokracija u kojoj jedan čovjek odlučuje tko mora, a tko ne mora poštovati zakone? Niti najbolji među nama, niti moćniji, niti bilo tko ne može biti u demokraciji i državi vladavine prava iznad Ustava, zakona i odluka legitimno izabrane vlasti", poručila je.

Upitana je li gradonačelnik odluku o zabrani nastupanja u slučaju uzvikivanja ustaškog pozdrava trebao donijeti i prije koncerta na Hipodromu te je li i on suodgovoran za puštanje tog duha, Benčić je naglasila kako je Tomislav Tomašević "jedini političar u ovoj zemlji koji je imao hrabrosti reći tome ne, propisati i to provoditi pa i onda kad je teško".

Ne smatra da je odluku Skupštine trebalo donijeti prije Hipodroma a priori jer je gradonačelnik, dodala je, u dobroj vjeri očekivao od institucija provođenje zakona.

"Kada su državne institucije zakazale i nekažnjavale pjevanje najgorih koljačkih pjesama na Cvjetnom trgu, onda je rekao da mora Grad to regulirati. Mi imamo političku volju da u ovoj državi budu svi jednaki i da se poštuju Ustav i zakoni. Postoji ta strana Hrvatske koja donosi takve odluke i onda kada su zaista teške i postoji druga, Plenkovićeva Hrvatska, koja je beskarakterna, nedržavnička i kojoj su Ustav i zakoni ove zemlje lako sklonjiva smetnja", kazala je.

