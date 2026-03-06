Sabor na rubu eskalacije, pogledajte snimku žestoke svađe: 'Pozovite osiguranje!'

Prijedlog zakona o digitalnoj zaštiti djece Kluba Možemo!, koji nije u petak dobio podršku vladajućih, izazvao je žustru raspravu zastupnika s desne strane sabornice sa zastupnicima Možemo!, spominjali su se pedofilija, supruge i optužbe za licemjerstvo s obje strane.

"Unatoč tvrdnjama HDZ-a da je sustav već uređen, djeca su u digitalnom prostoru nezaštićena, a roditelji prepušteni sami sebi", poručila je predlagateljica zakona Ivana Kekin (Možemo!) uoči glasanja o slanju prijedloga u drugo čitanje.

Svojim izlaganjem izazvala je lavinu reakcija zastupnika s desne strane sabornice koji su Možemo! optužili za licemjerstvo, referirajući se na predavanje koje je Kekin održala u zagrebačkoj XVI. gimnaziji te objavila fotografiju sa školarcima na svojim društvenim mrežama. "Žao nam je srušiti vam iluzije, ali mi o ovoj važnoj i osjetljivoj temi odavno raspravljamo i rješavamo je, zakasnili ste. A pozornicu uzimati na račun djece, u najmanju je ruku nekorektno", poručila je HDZ-ova Jasna Vojnić.

Padale teške riječi

Zastupnici desnice naglašavali su da Možemo! koristi djecu za političku promidžbu. "Sve politike sljedbe Možemo! su antiobiteljske, a onda foliraju svojim performansima ovdje u Saboru", ustvrdio je Marin Miletić (Most), a njegov stranački kolega Zvonimir Troskot dodao da članica Povjerenstva za zdravstveni odgoj stranke Možemo! govori o "relaksaciji pedofilije". Igor Peternel (DOMiNO) ustvrdio je kako se predstavljaju kao liberali, a stalno traže neke zabrane.

"Vaše licemjerje vidi se kad premijera Plenkovića ne napadate za isto što napadate kolegicu Kekin. A to da svoje kolege prozivate za pedofiliju, sramite se svi zajedno ", uzvratila je Sandra Benčić (Možemo!).

Draženka Polović (Možemo!) navela je kako su, s druge strane, u školama predavanja održavali i oni koji Kekin sad napadaju - Marijana Petir, Marija Selak Raspudić, Nikolina Baradić, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, premijer Andrej Plenković. "Ja sam bila u školi govoriti o Hrvatskom saboru i onome što zastupnici rade na satu 'Politike i gospodarstva' jer je Sabor u renoviranju, a nisam širila ideologiju kao što to radi stranka Možemo!" odgovorila je Petir.

Baradić (HDZ) je optužila Polović da laže, kazavši da nikada niti u jednoj školi nije održala predavanje, dok Možemo! u ulazi u škole "kako bi promovirali svoje bolesne, radikalne lijeve ideologije".

'Pozovite osiguranje'

U jednom trenutku nastalo je komešanje i čuo se povik "pozovite osiguranje". Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zvoncem je pokušao smiriti situaciju, a uskoro se doznalo da je zastupnica Benčić prišla Mostovom zastupniku Troskotu.

"Mislim da nama zastupnicima treba zaštita od kolegice Benčić. Nakon što je upala u naše stranačke prostorije u Klubu, sada je krenula napadati i ostale kolege, kolegu iz Mosta. Molim vas da joj date opomenu i upozorite je kako se ponaša ", navela je HDZ-ova Nikolina Baradić.

"Nisam shvatio da je bio napad. Otišla je kod kolege Troskota, to će on posvjedočiti. Ne znam što se između njih dvoje zbivalo. Tako da ne mogu davati opomene ako ne znam što je točno bilo. Jer ako ne znaš što je bilo, onda si u problemu", kroz smijeh je naveo Jandroković.

Benčić je potom kazala da smatra kako je nedopustivo da se razina parlamentarne rasprava spušta na to da se kolege prozivaju za pedofiliju. "Sramite se svi zajedno", rekla je Benčić.

Dramu pogledajte u videu:

Jandroković bezuspješno apelirao da se rasprava prekine

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nekoliko je navrata apelirao da se prekine ova rasprava kroz povrede Poslovnika, zbog koje je udijelio niz opomena, no bezuspješno.

Selak Raspudić i Raspudić naveli su, pak, kako je profesorica XVI. gimnazije Sunčana Lea Kolbezen članica Možemo! te da u istoj školi radi i supruga zastupnika Damira Bakića (Možemo!), zbog čega ih je Marin Živković (Možemo!) prozvao "napadačkim psima HDZ-a".

Zbog "neprihvatljivog govora" upozorio ga je predsjednik Jandroković, a zastupnici Možemo! upitali su smatra li "neprihvatljivim" što se njih naziva pedofilima, sektom, kleveću članovi obitelji. Istaknuli su kako to nije u redu, "pogotovo zato što je HDZ osuđena kriminalna organizacija".

"Nemojte vi govoriti drugima da vrijeđaju jer ste i vi takvi. Nitko nije nikoga izravno optužio za pedofiliju, govorilo se o ideologiji, kao što vi često drugoj strani govorite da su ustaše, kriminalna organizacija. Benčić je ušla u prostore Kluba HDZ-a, dobio sam prijavu, nisam htio reagirati, ali ne znam zašto vi sebi uzimate za pravo ono što drugima oduzimate", odgovorio je Jandroković.

Bakić je uzvratio kako je "orkestrirana laž" da njegova supruga ima veze s gostovanjem Kekin u toj školi, a SDP-ov Saša Đujić ocijenio kako bi Odbor za obrazovanje što više zastupnika trebao poslati u školu, "pogotovo s ove radikalne desnice".

Zakon je podržalo 44 zastupnika oporbe, četvero ih je bilo suzdržano, dok je 76 glasalo "protiv".

