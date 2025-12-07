Ovo je muškarac koji je na Trgu gazio ruže koje predstavljaju žrtve femicida!

Društvenim mrežama širi se snimka čovjeka koji je na zagrebačkom glavnom trgu gazio ruže koje su postavljene za ubijene žene u Hrvatskoj. Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih položila ih je u sklopu akcije "Tiha misa".

Prema pisanju Večernjeg lista, radi se o mladiću koji je u desničarskim krugovima dobro poznat po glazbi koju stvara sa svojim bratom Petrom.

Toni Kumerle, član zagrebačke rock grupe Izlet, na svom se YouTube kanalu opisuje kao "Ing. Graf. Dizajna, senior web dizajner, audio inženjer, kompozitor, pjesnik, instrumentalist, glazbenik, producent, video inženjer, community manager, novinar, feljtonist, putopisac, bloger i vloger".

Na Trgu izveo pjesmu 'Striče Ivane'

Nekoliko tjedana ranije Kumerle je postao viralan kada je s bratom i čovjekom s obilježjima HOS-a, na Trgu izveo pjesmu "Striče Ivane".

Radi se o pjesmi pokojnog glazbenika Ive Fabijana Mrvelja koju je napisao za ustašu poginulog 1945. godine.

Internetom kruži i snimka na kojoj braća izvode pjesmu "Nezavisna Hrvatska" na splitskoj Rivi, na Prosvjedu protiv migranata 9. studenoga ove godine.

Sukob s novinarom

Toni i Petar Kumerle prvi put javnosti su postali poznati 2019. godine, kada su ušli u sukob s novinarom Gordanom Duhačekom.

Na društvenim je mrežama tada Duhaček objavljivao nepristojne obrade domoljubnih pjesama, koje se često nađu u glazbenom opusu benda Izlet.

U opisu svojeg YouTube kanala, Toni i Petar Kumerle predstavljaju se kao "braća koja spajaju Hrvate u domovini i iseljeništvu kroz glazbu katoličkih vrijednosti i domoljublja" i često ističu svoju pripadnost navijačima BBB.

