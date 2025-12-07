Odvratan čin u Zagrebu: Klečavac na Trgu gazio ruže postavljene za ubijene žene

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj je muškarac na zagrebačkom glavnom trgu gazio ruže koje su postavljene za ubijene žene u Hrvatskoj.

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih posljednje tri godine ondje postavlja ruže, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena.

Ubojstva na koje je ružama podsjetila Lekić-Fridrih počinjeni su u posljednje tri godine, koliko traju okupljanja molitelja na trgovima diljem Hrvatske, a "Tiha misa" je bila oblik prosvjeda protiv ugnjetavanja žena.

Nitko ga nije zaustavio

Nakon što je umjetnica završila Tihu misu, iz mase klečavaca istupio je jedan muškarac i počeo gaziti postavljene ruže. Na snimci se čuje kako ga je jedna žena upozorila da to ne radi, ali se on nije obazirao.

Policija i redari koji osiguravaju Trg svake prve subote u mjesecu, nisu reagirali i zaustavili muškarca.

Posljednja Tiha misa

Lekić-Fridrich je na svom Facebook profilu najavila kako je ovo posljednja Tiha misa.

"To nipošto ne treba tumačiti kao kraj otpora, već samo kao znak da smo prikupili dovoljno dokaznog materijala da problem hrvatskih trgova otvorenih za sve osim za žene i muškaraca koji svoju muškost za honorar traže na podu riješimo- sudskim putem", napisala je u petak.

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Zahvalila se svima koji su je podržavali, ali i onima koji nisu jer ju 'nisu jasno čuli'.

"Hvala Policiji koja me čuvala i onoj koja nije, pa danas te skupine policajaca i policajki više ne čuvaju skupove. Hvala svim lokalnim vlastima, i lijevima i desnima i onim nezavisnima od kojih niti jedna nije nije učinila ništa da zaustavi spiralu nasilja i usto uspješno hinila da neprijavljen skup koji širi poruke mržnje s njima nema baš nikakve veze (Grad Zagreb)".

Zahvalila se i izabranoj državnoj vlasti, ali i oporbi.

"Politička šutnja, relativizacija nasilja i normalizacija ekstremizma stvorile su okruženje u kojem se žene ubijaju brže nego što se donose zakoni koji bi ih trebali štititi. Bez brige, ne idemo nikud, tek smo krenuli. I idemo do kraja", stoji u objavi.

