RTL slavi 22. rođendan: Pogled na dva desetljeća koja su promijenila hrvatsku televiziju

Na današnji dan, 30. travnja 2026. godine, RTL Hrvatska obilježava 22 godine emitiranja, prisjećajući se puta od televizijskog pionira do jednog od ključnih medijskih igrača u zemlji. Tog je dana 2004. godine, točno u 18:45, započela era druge komercijalne televizije s nacionalnom koncesijom, koja je zauvijek promijenila navike gledatelja i postavila nove standarde u proizvodnji programa.

Put koji je započeo u skromnom uredu s tek deset zaposlenika i isto toliko računala, prerastao je u multimedijsku platformu koja danas broji stotine zaposlenika i čitavu obitelj specijaliziranih kanala.

Pionirski dani i proboj na tržište

Prve minute programa pripale su informativnoj emisiji "RTL Vijesti", a gledatelje su kroz prve vijesti vodili Tomislav Jelinčić i Tanja Tomić, lica koja su postala sinonim za vjerodostojnost informativnog programa. No, ono što je RTL-u od samog početka osiguralo mjesto u domovima diljem Hrvatske bio je hrabar iskorak u produkciji zabavnog sadržaja. Već iste godine s emitiranjem je započela prva hrvatska sapunica, "Zabranjena ljubav", koja je kroz više od 800 epizoda prikovala publiku uz male ekrane.

Ipak, projekt koji je definirao prve godine emitiranja i postao kulturološki fenomen bio je reality show "Big Brother". Finale prve sezone pratilo je rekordnih 1,8 milijuna gledatelja, čime je RTL potvrdio svoju snagu u kreiranju programa o kojem se priča. Uz njega, formati poput "Mjenjačnice" Roberta Knjaza i kulinarskog showa "Večera za 5" pokazali su da televizija može biti inovativna, zabavna i bliska svakodnevnom životu.

Evolucija programa i širenje obitelji

Tijekom godina, RTL je nastavio ulagati u domaću produkciju, stvarajući naslove koji su obilježili generacije. Serije poput "Bibin svijet", "Ruža vjetrova" i "Vatre ivanjske" ostvarile su veliku popularnost, dok su se dugovječni reality formati kao što je "Ljubav je na selu" duboko ukorijenili u hrvatsku pop-kulturu. Informativni program također je doživio evoluciju, s osnaženim središnjim "RTL Danas" i pokretanjem "RTL Direkta", emisije koja je donijela svjež, analitičan i često provokativan pogled na dnevne događaje.

Prekretnica u razvoju dogodila se 2011. godine pokretanjem kanala RTL 2, namijenjenog publici željnoj serija, filmova i opuštenijeg sadržaja. Tri godine kasnije, 2014., s emitiranjem je započela i RTL Kockica, prvi domaći specijalizirani kanal za djecu. Portfelj je kasnije proširen i specijaliziranim kanalima RTL Crime, RTL Passion i RTL Living.

Značajna promjena dogodila se i u vlasničkoj strukturi. Nakon što je od osnutka bio dio moćne RTL Grupe, RTL Hrvatska je 1. lipnja 2022. godine prešao u vlasništvo Central European Media Enterprises (CME) za 50 milijuna eura. Ovaj potez označio je novu fazu razvoja, usmjerenu na jačanje lokalnog sadržaja i digitalnu transformaciju. CME je inače u vlasništvu češke PPF Grupe, tvrtke registrirane u Nizozemskoj koja djeluje u više od 20 zemalja.

Digitalna era i budućnost televizije

Prateći svjetske trendove, RTL je snažno zakoračio u digitalni svijet. Streaming servis RTL Play, pokrenut 2018. godine, transformirao se 2023. u pretplatničku platformu Voyo. Time je gledateljima omogućeno da omiljene emisije i serije prate 24 sata prije televizijskog emitiranja, uz pristup ekskluzivnom sadržaju. Slogan "Više od televizije" tako je dobio puno značenje, opisujući medijsku kuću koja je prisutna na svim platformama.

Kroz 22 godine postojanja, RTL je postao više od televizijskog kanala. Postao je platforma za promociju novih lica, tvornica hitova i kroničar hrvatskog društva. Dok slavi svoj rođendan, RTL ostaje predan stvaranju sadržaja koji informira, zabavlja i povezuje, spreman za sve izazove koje budućnost medija donosi.

