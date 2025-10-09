RTL Danas doznaje: Gabrijeli Žalac odbijen zahtjev za odgodom odlaska u zatvor

Kako doznaje RTL Danas, bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabrijeli Žalac, odbijen je zahtjev za odgodom odlaska u zatvor.

Podsjetimo, odgodu u trajanju od mjesec dana je tražila zbog poslovnih razloga, no glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević, potvrdio nam je da joj je zahtjev odbijen 6. listopada.

Sutkinja je smatrala, da joj zahtjev nije osnovan, odnosno da razlog nije opravdan. Žalac sada ima pravo na žalbu i to u roku od tri dana od dana primitka odluke.

Kako neslužbeno doznajemo odluka joj još nije uručena. Ako Žalac uloži žalbu na odluku, o njoj odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Vukovaru, a ako odluka ponovno bude negativna po Žalac - ta je odluka konačna i nema pravo žalbe.

Sudac će je tada obavijestiti o novom datumu izvršenja kazne.

Podsjetimo, Žalac se trebala javiti u zatvor zbog odsluženja kazne u aferi Softver. No, u petak je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga i to na mjesec dana iako joj zakon omogućava da traži odgodu do tri mjeseca.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.