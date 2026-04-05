RTL Danas donosi novi rejting stranaka: Tko bi pobijedio da su danas izbori?

Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za travanj koje je za RTL provela agencija Promocija Plus. Redovno je to mjesečno istraživanje stranačkih preferencija, percepcije političara i odabranih političkih tema

Prikupljanje podataka provedeno je u jeku rata na Bliskom istoku, ali i objave podatka o inflaciji, prema kojem je Hrvatska na vrhu u euro-zoni. Građani su ocjenjivali političke aktere i uoči najavljene energetske krize zbog blokade Hormuškog tjesnaca.

Izraelsko-američki napad na Iran i njegove posljedice rezultirale su i održavanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost te Vijeća za obranu i to nakon više od četiri godine. Na unutarnjem planu Ustavni sud je odbacio zahtjev Grada Zagreba za ocjenom ustavnosti odluke Vlade o organizaciji dočeka rukometaša na zagrebačkom Trgu bana J. Jelačića.

Istraživanje za ožujak

Podsjetimo, posljednje istraživanje pokazalo je kako se Dabrino pjevanje ustaškom poglavniku odrazilo na političku scenu. Na Crodemoskop ožujka utjecala je eskalacija rata na Bliskom istoku te pristupanje Boške Ban vladajućoj većini.

Mjerenje preferencije za ožujak iznjedrilo je HDZ na vrhu ljestvice stranaka s izborom od 29,7 posto (u odnosu na 30,6 posto iz prethodnog mjerenja). Na drugom mjestu je bio stalni pratitelj SDP, s izborom od 22,6 posto (prema 23,1 posto iz veljače). Treće mjesto ostvarila je platforma Možemo! s izbornom podrškom od 12,3 posto (prema 13,3 posto iz prošlomjesečnog mjerenja).

Most je na četvrtom mjestu s 6,2 posto podrške (u odnosu na 5,4 posto iz prethodnog mjeseca). Na petom je mjestu s 2,6 posto izbora Nezavisna lista Marije Selak Raspudić (prema 2,4 posto prije mjesec dana). Domovinski pokret u ožujku je zabilježio 2,4 posto podrške (prema 1,6 posto iz veljače).

Ukupno gledajući, tri četvrtine birača svoj glas je dalo jednoj od navedenih stranaka od čega najveći dio "uzimaju" HDZ i SDP (52,3 posto birača). Dobitnici ožujka su Most (+0,8 postotnih bodova), DP (+0,7 postotnih bodova) i NL Marije Selak Raspudić (+0,2 postotna boda). Slabiji rezultat od prošlog mjerenja u veljači su zabilježili Možemo (-1,0 postotni bod), HDZ (-0,9 postotnih bodova) i SDP (-0,5 postotnih bodova).

Ostale političke stranke su zabilježile izbor manji od 1,5 posto, te su podijeljene u dvije skupine na granici od 1 posto. Na vrhu niza ovih stranaka iznad 1 posto podrške je IDS i Domino (obje po 1,1 posto), a slijede dvije stranke s izborom od 1 posto: Centar i Pravo i pravda.

Što je CRO Demoskop?

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

