Vijesti

Plenković čestitao Uskrs: 'Suočavamo se s globalnim izazovima, zalagat ćemo se za mir'

Plenković čestitao Uskrs: 'Suočavamo se s globalnim izazovima, zalagat ćemo se za mir'
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Poručio da će Vlada i dalje ustrajati na demokratskim vrijednostima te je posebno istaknuo zahvalnost pripadnicima Oružanih snaga

4.4.2026.
10:58
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Premijer Andrej Plenković uputio je u subotu uskrsnu čestitku u kojoj je upozorio da se uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo s globalnim i sigurnosnim izazovima koji utječu na život građana te poručio da će Vlada i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u čestitki katoličkim vjernicima i i svima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru ističe da nas Uskrs potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih, istaknuo je.

"Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva", poručio je premijer.

Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima, zaželio je.

POGLEDAJTE VIDEO Kavica po kavica do 79 ruku, a Beljak ima novi posao: 'Smiješno mi je čitati da mi ga je sredio HDZ'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
