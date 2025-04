Mate Uzinić donio mjere i upute povodom smrti pape Franje: Evo što vjernici trebaju raditi

Riječki nadbiskup Mate Uzinić uputio je danas svim župnicima, župnim upraviteljima, svećenicima, posvećenim osobama i vjernicima mjere i upute povodom smrti pape Franje. Ovo su njegove odredbe:

Sede vacante

Tijekom razdoblja ispražnjene stolice (sede vacante), do izbora novog pape, u euharistijskoj molitvi izostavlja se spomen pape ("s papom našim") te se izričito spominje samo ime mjesnog biskupa.

Zvona u znak žalosti

Do sprovoda, svake večeri poslije zvonjenja "Zdravo Marije", neka se svim crkvenim zvonima zvoni u znak žalosti za preminulog papu Franju. Na dan sprovoda, u subotu u 10.00 sati, neka se u svim župama zvoni kao prigodom sprovoda u župi.

Molitve za pokoj pape Franje

Do dana sprovoda svi svećenici i posvećene osobe, kao i vjernici koji mole Časoslov, nakon Jutarnje i Večernje molitve i nakon svake mise mole:

Pokoj vječni…

Pomolimo se. Bože, koji si, svojom neizrecivom odredbom, slugu svoga Franju ubrojio među vrhovne svećenike, podaj, molimo te, da se on, koji je bio na zemlji namjesnikom jedinorođenoga Sina tvoga, pridruži na vijeke zboru tvojih svetih prvosvećenika. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Žalobne zastave

Župe koje raspolažu vatikanskom zastavom neka je drže izvješenu na pola koplja do dana sprovoda. U nedostatku iste može se upotrijebiti primjerena crna žalobna zastava.

Odgoda svečane akademije

Svečana akademija, planirana za 25. travnja 2025. u 19.30 sati u povodu stote obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci, odgađa se zbog žalosti. Novi datum objavit će se naknadno.

Nadbiskupijska misa zadušnica

Umjesto svečane akademije, u petak, 25. travnja, s početkom u 19.30, kao nadbiskupijska zajednica u katedrali sv. Vida slavit ćemo misu zadušnicu za papu Franju.

Pozivamo sve goste da nam se umjesto na akademiji pridruže na ovoj misi zadušnici.

Neka se u to vrijeme, ako je to moguće bez velikih poteškoća, u nadbiskupiji ne slave druge mise. Izuzetak su župe koje kao svoga nebeskog zaštitnika slave sv. Marka ev.

Uz svećenike i vjernike triju gradskih dekanata, pozivaju se i svećenici ostalih dijelova nadbiskupije (posebno dekani, kanonici i savjetnici) da sudjeluju u ovoj svetoj misi. Svećenici neka ponesu albe.

Pozivaju se na ovu misu članovi župnih te nadbiskupijskih vijeća i povjerenstava te djelatnici Nadbiskupskog ordinarijata i drugih ustanove Riječke nadbiskupije.

Knjiga žalosti

U povodu smrti pape Franje, od petka 25. travnja, u katedrali sv. Vida će biti otvorena knjiga sućuti.

Župne mise zadušnice

U svim župama je dužnost održati misu zadušnicu za papu Franju u terminu koji, sukladno župnim prilikama, najbolje odgovara župljanima. Preporučuje se da ova misa slavi u devetodnevlju žalosti, od 26. travnja do 4. svibnja, koristeći neki od obrazaca mise za pokojnog papu iz Rimskog misala (str. 784-785). Može se izložiti i prigodna slika, a uz nju škropilnica s vodom da se vjernici mogu moliti za pokoj duše pape Franje.

Devetodnevlje žalosti (novemdiales)

Od dana sprovoda, 26. travnja 2025., koji je prvi dan devetodnevlja žalosti, do 4. svibnja uključivo, radi upoznavanja s baštinom pape Franje mogu se u molitve vjernika misa i u prošnjama časoslova nadodati sljedeći zazivi:

Prvi dan: Gospodine Isuse, ti koji si svjetlo svijeta, zahvaljujemo ti za dar pape Franje, hvala ti za njegovo svjedočanstvo jednostavnosti, hvala za njegovu pažnju prema posljednjima, siromašnima, zaboravljenim, hvala za njegovu sposobnost da govori svima, hvala za hrabrost kojom je išao protiv struje, hvala za mudrost kojom je zvao dobro dobrim, a zlo zlom. Pomozi nam da ga nasljedujemo, molimo te.

Drugi dan: Gospodine Isuse, ti koji si nam otkrio milosrđe, nauči nas razumjeti i slijediti lekciju oprosta koja je obilježila cijeli život pape Franje. Pomozi nam shvatiti da ne postoji grijeh koji dobri Otac ne bi oprostio, a ako je papa Franjo u nečemu pogriješio, ti mu se smiluj po snazi svoje ljubavi, molimo te.

Treći dan: Gospodine Isuse, koji si se lišio svoga božanstva da bi bio jedan od nas ljudi, hvala ti za poniznost pape Franje, hvala za pouku da ne postoji čovjek koji bi smio sebe smatrati višim od drugih, hvala za njegove zagrljaje bolesnima i zaboravljenim, hvala što si nam po papi Franji pomogao shvatiti da trebamo ljubiti one koje nitko ne ljubi, molimo te.

Četvrti dan: Gospodine Isuse, ti koji si prijatelj i brat svima, hvala ti što si nas po papi Franji pozvao na sveopće bratstvo i socijalno prijateljstvo. Pomozi nam da nam drugi, bez obzira na sve naše razlike, budu i ostanu braća i sestre i da im budemo i ostanemo bližnji, onako kako je on to činio nasljedujući tvoj primjer do kraja života, molimo te.

Peti dan: Gospodine Isuse ti koji si Radosna vijest – Evanđelje hvala ti što si nas po papi Franji i njegovim nastojanjima učio radosti Evanđelja koje ispunja srce i život svakoga tko te susretne. Pomozi nam da prihvatimo tvoju ponudu spasenja i budemo radosni navjestitelji Evanđelja svima, molimo te.

Šesti dan: Gospodine Isuse, ti koji si učitelj mira, nauči nas, kako je papa Franjo neprestano govorio, da ne postoji pravedan rat, da je svaki sukob uvijek poraz, da je pucati u Božje ime svetogrđe, da trebamo tražiti i najmanju priliku da ratne misli pretvorimo u san o miru, molimo te.

Sedmi dan: Gospodine Isuse, ti koji ljubiš život kao nitko, nauči nas, po svjedočanstvu papi Franje, da ne postoji život koji ne bi bio vrijedan življenja, da smo svi ljubljeni od Boga kao jedinstvena djeca, da svaki život treba čuvati i braniti uvijek od začeća do njegova prirodnog kraja, molimo te.

Osmi dan: Gospodine Isuse, ti koji nas pozivaš na trajnu molitvu, daj da učimo po primjeru pape Franje vrijednosti dijaloga među crkvama i religijama. Pomozi nam prevladati predrasude koje imamo jedni o drugima i oprostiti rane koje smo si zadali te nas nauči očistiti naš rječnik od riječi koje dijele i ranjavanju, molimo te.

Deveti dan: Gospodine Isuse, ti koji si ljubio siromašne, nauči nas da poput pape Franje, budemo muškarci i žene koji žive jednostavno, koji ne gledaju druge po onome što imaju, nego po onome što jesu i što mogu postati u svjetlu nade koja izvire iz vjere, molimo te.

Svaki dan tijekom devetodnevlja, kao posljednji zaziv: Gospodine Isuse, ti koji nas sve čekaš u svome Kraljevstvu, primi u svoj zagrljaj papu Franju, a nama koji osjećamo prazninu njegove odsutnosti pomozi čuvati njegove riječi i djela, da po njegovu primjeru i svjedočanstvu znamo prepoznati u tebi jedinoga Kralja svoga života, molimo te.

U potpisu stoji:

S dubokim poštovanjem i blagoslovom u Gospodinu,

Mate Uzinić, riječki nadbiskup

