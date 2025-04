Hrvatica otkrila što joj je odgovorio papa Franjo kad ga je zamolila da moli za nas

RTL-ova Ivana Ivanda Rožić javila se iz Vatikana. Kaže kako su mjere osiguranja iznimno velike, u gradu je velik broj policajaca, ali i osiguranja što vidljivog i nevidljivog, misleći na krovove zgrada. Dobar dio cesta je blokiran.

Za sada je akreditirano 4.000 novinarskih ekipa iz cijelog svijeta i bez iskaznice se uopće ne može proći ovim ulicama i ući na mnoga mjesta. Ima i dosta medicinskih timova, a helikopter cijelo vrijeme prati situaciju. Nakon jučerašnje molitve krunice, planirano je okupljanje vjernika i za danas na Trgu svetog Petra u 19.30 sati.

Tea Zupičić, otpravnica poslova u veleposlanstvu RH pri Svetoj Stolici, opisala je papu Franju i rekla po čemu će ga pamtiti.

"Papa Franjo je zaista bio veliki čovjek, čovjek žive i istinske vjere. Do samog kraja ostao je predan Petrovoj stolici i Kristu. Mi kao diplomati pri Svetoj Stolici imali smo često priliku susresti se sa Svetim ocem. Ja bih se možda sjetila našeg posljednjeg susreta koji se dogodio u siječnju ove godine na tradicionalnom okupljanju Svetog Oca s diplomatskim zborom. Tom prilikom papa je ponaosob želio pozdraviti sve predstavnike diplomatskog zbora. Tamo je bilo prisutno sigurno preko 400 osoba. On je svakog ponaosob pozdravio, dao mu ruku i blagoslov. Evo, prilikom mog susreta ja sam zamolila Svetog Oca da moli za hrvatski narod, na što je on rekao: 'Ja uvijek molim i nastavljam moliti, ali molim vas da hrvatski narod moli za mene", prisjetila se Tea.

Dodala je da je temeljio svoj pontifikat na dijalogu i susretu. Želio se susresti sa svima, pa čak i onim najudaljenijim.

"Kako je rekao, ja sam Papa koji dolazi s kraja svijeta i upravo je posvećivao puno vremena periferijama svijeta. Primjer je Mongolija, zemlja koja ima samo do 1.500 katolika, ali je primjer jedne istinske katoličke zajednice.

