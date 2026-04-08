Ministar dežurao cijelu noć zbog situacije u Iranu: 'Pratio sam svaku objavu'

Premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu su pozdravili vijest o postizanju dvotjednog primirja između Irana i SAD-a.

Plenković je rekao da je riječ o "jako dobroj vijesti" jer je "primirje uvijek dobro". Pozdravio je što "već sad padaju cijene nafte", što je dobro i za gospodarstvo i energetsku sigurnost.

Kazao je rekao da su "visokoprofilirane i artikulirane prijetnje" možda bile dio "pritiska da se postigne dogovor", pa naglasio da je vjerojatno „dobro prošla” i posrednička aktivnost Pakistana.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je dao Iranu rok do dva sata po hrvatskom sporazumu da pristane na dogovor, a u suprotnom je zaprijetio brisanjem njegove "cijele civilizacije". "Treba vidjeti kako će se stvar razvijati iduća dva tjedna i hoće li doći do trajnog dogovora i mira", oprezno je zaključio Plenković.

Radman dežurao cijelu noć

Šef diplomacije je u gostovanju u emisiji "A sada vlada" Hrvatskog radija rekao da je "dežurao cijelu noć" i pratio svaku objavu o situaciji na Bliskom istoku.

Grlić Radman je rekao da je "olakšanjem primio vijest" da je prihvaćen dogovor predložen pod posredstvom Pakistana. Ocijenio je da je taj "epilog dobar" te da je sada na diplomaciji da postigne konačan dogovor o trajnom miru. I on je pozdravio što je nakon objave primirja cijena nafte već pala na oko 94 dolara po barelu, pa izrazio nadu da će se vratiti na razinu kakva je bila prije sukoba.

Ministar je u emisiji rekao da je svijet u fazi transformacije cijelog međunarodnog sustava te da su čak i u vrijeme hladnog rata i tadašnjeg bipolarnog sustava postojale snažnija suradnja i dogovori te uključenost međunarodnih organizacija. Svijet je danas u situaciji "oslabljivanja prirodnih savezništava", fragmentacije moći i multipolarnosti u kojoj "svatko poseže za unilateralnim aktivnostima", rekao je ministar.

U takvom kontekstu za Europsku uniju je ključno pronaći put kojim će zaštititi vlastite vrijednosti i pronaći saveznike kojim će raditi na očuvanju sustava utemeljenog na pravilima, naglasio je.

Oglasila se Dubravka Šuica

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica pozdravili su dogovor o primirju između Sjedinjenih Država i Irana.

"Pozdravljam objavu Sjedinjenih Američkih Država i Irana o dvotjednom prekidu vatre. Pozivam sve strane da se pridržavaju njegovih uvjeta kako bi se postigao održivi mir u regiji", objavio je Costa na društvenim mrežama. Dodao je da je EU spreman podržati tekuće napore i da ostaje u bliskom kontaktu sa svojim partnerima u regiji. Zahvalio je Pakistanu i svim ostalim stranama koji su bili uključeni o dogovaranju ovoga sporazuma.

Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica kaže da primirje nudi znak olakšanja za ljude u regiji te je istaknula potrebu da se i Libanon uključi u dogovor o prekidu vatre. "Moramo osigurati da Libanon bude uključen u primirje, kako bi se taj zamah proširio prema širem regionalnom miru", kaže Šuica. Ona ističe da diplomacija "ostaje jedini vjerodostojan put prema trajnom prekidu neprijateljstava".

