Želite u Hrvatsku vojsku? MORH traži 300 novih vojnika i mornara

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 15. srpnja 2026., javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika i mornara u Oružane snage RH. Početak službe predviđen je za 1. rujna 2026. godine.

Prijam kandidata provodit će se prema potrebama službe, a mjesta na kojima je predviđen prijam su Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Lučko, Knin, Našice, Petrinja, Ploče, Pula, Sinj, Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zagreb i Zemunik Donji.

Ugovorni vojnici i mornari imat će probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju zakonske uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske. Među posebnim uvjetima za prijam su:

najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje ili osnovnoškolsko obrazovanje uz obvezu završetka srednje škole tijekom prvog ugovora o vojničkoj službi uz potporu Ministarstva obrane,

najviše 30 godina života do kraja 2026. godine,

uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja.

U vojničku službu mogu se ponovno primiti i osobe kojima je ranije prestala služba na osobni zahtjev uz častan otpust, pod uvjetom da nisu starije od 40 godina te da ispunjavaju ostale propisane uvjete.

Potrebna dokumentacija i način prijave

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Prijava mora sadržavati osobne podatke kandidata, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte te, po mogućnosti, broj mobitela. Kandidati se mogu prijaviti i putem e-prijavnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva obrane.

Nepravodobne ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se razmatrati.

Prije prijma u službu kandidati će proći odabirni postupak koji uključuje psihologijska ispitivanja, zdravstvene preglede i druge provjere propisane za prijam u djelatnu vojnu službu.

Kandidati koji su završili dragovoljno vojno osposobljavanje prijave s potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti Središnjici za upravljanje osobljem u Zagrebu ili područnom odjelu za poslove obrane prema mjestu prebivališta, najkasnije osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate koji su završili temeljno vojno osposobljavanje rok za podnošenje prijava je 24. srpnja 2026. godine.