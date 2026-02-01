FREEMAIL
EVO POPISA /

Provjerite na vrijeme! Ovako rade trgovine ove nedjelje: Evo gdje možete kupiti namirnice

Provjerite na vrijeme! Ovako rade trgovine ove nedjelje: Evo gdje možete kupiti namirnice
Foto: Damir Spehar/pixsell

Donosimo detaljan popis radnog vremena trgovina, pekara i trgovačkih centara ove nedjelje

1.2.2026.
7:30
danas.hr
Damir Spehar/pixsell
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND -Sve informacije o radnom vremenu provjerite OVDJE

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u veljači.

CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje ne radi niti City Centar one West, niti City Centar one east. 

AVENUE MALL - Avenue Mall radi svake nedjelje tijekom veljače. 

 

SPLIT

JOKER -Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

 

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

ZTC - Sve nedjelje u veljači su neradne

 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Sve nedjelje u veljači su neradne

POGLEDAJTE VIDEO: Novost u trgovinama - Zemlja podrijetla mora biti jednako vidljiva kao i cijena

