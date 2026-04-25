IMAMO DETALJE /

Na vrijeme provjerite ovaj popis: Evo kako rade trgovine, trgovački centri i pekare

Na vrijeme provjerite ovaj popis: Evo kako rade trgovine, trgovački centri i pekare
Foto: Shutterstock

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje

25.4.2026.
18:16
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

 

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene ove nedjelje, kao i sve ostale nedjelje u travnju. 

CITY CENTER ONE - City Center One West i City Centar one East rade ove nedjelje. 

 

Split

JOKER - Ovaj trgovački centar neće raditi u nedjelju. 

MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u travnju su neradne. 

 

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

ZTC - ZTC Rijeka zatvoren je ove nedjelje, kao i sve nedjelje u travnju. 

 

Osijek

MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Šušnjar: 'Ništa od rada malih trgovina nedjeljom. Hrvatska je katolička zemlja'; Btw... u Vatikanu rade

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
