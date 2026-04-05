Detaljan popis: Evo kako rade trgovine i pekare za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. No, na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak će većina biti zatvorena, odnosno prilagodit će se radnom vremenu blagdana.
Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine će biti zatvorene svaku nedjelju u travnju, uključujući i Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
Zagreb
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u travnju, uključujući i Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
CITY CENTER ONE - Ove nedjelje City Centar one West i East neće raditi, kao ni na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
Split
JOKER - Ovaj trgovački centar u nedjelju neće raditi, a neće raditi ni na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u travnju su neradne, uključujući i Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
Rijeka
TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar ne radi niti jedne nedjelje u travnju, a zatvoren je i na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
ZTC - ZTC Rijeka neće raditi niti jedne nedjelje u travnju, kao i na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
Osijek
MALL OSIJEK - Trgovački centar neradi ove nedjelje, a ni na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje, uključujući i na Uskrsni ponedjeljak (6.4.).
