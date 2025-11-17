Niste kupili namirnice na vrijeme? Evo što uopće radi sutra

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje većina trgovina u Hrvatskoj će biti zatvorena.

Ipak, neki trgovci će i na državni praznik imati otvorena vrata pa ako budete primorani na kupovinu u zadnji čas, evo gdje je možete obaviti.

TRGOVINE

KONZUM - Samo će odabrane Konzum prodavaonice raditi u utorak 18.11.2025. Popis prodavaonica koje će raditi prema posebnom radnom vremenu pogledajte OVDJE.

LIDL - Lidlove trgovine neće raditi u utorak 18.11.2025.

TOMMY - Neće raditi u utorak 18.11.2025.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda neće raditi na Dan sjećanja.

SPAR I INTERSPAR - Neće raditi 18.11.2025.

PEKARNICE

MLINAR - Popis s radnim vremenom pekarnica možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje radi samo poslovnica Autobusni kolodvor od 0-24 h, stoji u obavijesti na stranici pekarnice.

PAN PEK - Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18.11. rade sljedeće Pan-pek poslovnice.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene 18. studenog.

CITY CENTER ONE - City center east i west neće raditi na Dan sjećanja

SPLIT

JOKER - Na Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje u utorak 18.11.2025. centar Joker neće raditi. Taj dan s radom će redovno poslovati ovi ugostiteljski lokali.

MALL OF SPLIT - Neće raditi na Dan sjećanja.

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Neće raditi na Dan sjećanja osim jedne igraonice i restorana, više informacija pronađite OVDJE.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Zatvoren na Dan sjećanja.

