Pupovac u Kninu obilježio Dan državnosti Republike Srbije: 'Reći ću vam zašto to radimo'

Srpsko narodno vijeće (SNV) obilježilo je u subotu u Kninu Dan državnosti Republike Srbije - Sretenje, a predsjednik SNV-a Milorad Pupovac poručio je kako su veze sa Srbijom zbog političkih okolnosti sve slabije, ali se nadaju da će se to s vremenom promijeniti.

“Ovo je druga godina da obilježavamo Dan Republike Srbije. Ovo je i prilika da kažem zašto to činimo. Mi o Srbiji znamo malo i sve manje. Mi sa Srbijom imamo slabe i sve slabije veze. Što je posljedica političkih okolnosti, a što nije povoljno za Srbe u Hrvatskoj. Uzdamo se u to da će se to s vremenom promijeniti", rekao je Pupovac na obilježavanju u Srpskom kulturnom centru u Kninu, u povodu 15. veljače 1804. kad je podignut Prvi srpski ustanak te donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

"Kolika je živa i koliko je snažna u tom prapočetku i početku ozakonjena i ustavnom tekstu iskazana ideja slobode svjedoče i naša današnja sretenja ovdje u Kninu, u Glini, Rijeci, Vukovaru i Zagrebu. Ne treba ni reći koliko o tome svjedoče nebrojena sretenja u samoj Srbiji i koliko su ustav i ustavnost ponovo postale snažne riječi, ključne riječi patriotizma, sloboda i prava ili ustavnog patriotizma", rekao je Pupovac.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Istaknuo je kako u zagovaranju i borbi za ustavni patriotizam i Srbi u Hrvatskoj imaju svoje iskustvo.

"Znamo dobro kako nacija može zapostaviti a država obesmisliti ustavne slobode i prava. Znamo da je patriotizam sloboda i prava, ustavni patriotizam najvrjednije naslijeđe koje baštinimo kao kao općečovječansko postignuće".

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

O tome treba imati punu svijest, naročito kada velike nacije i velike države sa svojih puteva slobode skreću na stranputice nacionalizma i velikodržavlja i uništavaju kulturu ustavnog patriotizma, poručio je Pupovac.

