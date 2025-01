Pupovac odbacio ideju osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve: 'To ne može biti prihvaćeno'

Čelnik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac komentirao je u ponedjeljak najave Domovinskog pokreta o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve, rekavši kako "oni koji to obnavljaju moraju biti svjesni da to ne može biti prihvaćeno".

Srpsko narodno vijeće (SNV) organiziralo je u ponedjeljak tradicionalni svečani prijem u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru uz poruke mira, tolerancije i međusobnog poštovanja.

Domjenak je okupio goste iz društvenog i političkog života, među njima je bio i premijer Andrej Plenković te ministri Gordan Grlić Radman, Nina Obuljen Koržinek i Damir Habijan. U ime predsjednika Zorana Milanovića, u hotel Westin stigla je njegova savjetnica Melita Mulić.

'Suradnja s Vladom je onakva kakva je moguća'

"Na to ne gledam sigurno dobro jer Hrvatska pravoslavna crkva ima strašnu tragediju iz vremena Drugog svjetskog rata i Pavelićevog ustaškog režima kada je prvi puta formirana i kada je služila za nečasne vjerske i političke ciljeve. Tako da oni koji to obnavljaju moraju biti svjesni da to ne može biti prihvaćeno", izjavio je Pupovac nakon božićnog prijema SNV-a upitan o ideji koalicijskog partnera HDZ-a, Domovinskog pokreta, o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve u idućih pet godina.

Unatoč tome što Samostalna demokratska srpska stranka više nije dio parlamentarne većine ni izvršne vlasti, upravo na zahtjev Domovinskog pokreta, premijer Andrej Plenković i nekolicina članova Vlade odazvala se i ove godine na prijem povodom srpskog Božića. Upitan kakva im je suradnja s Vladom u tim okolnostima, Pupovac je kazao da je onakva kakva je moguća.

"Nismo dio vladajuće većine, nemamo člana Vlade, ali surađujemo kroz operativne programe koje je Vlada donijela i u kojima smo mi sastavni dio. I takva suradnja je u ovom trenutku najbolja za nas i Vladu", istaknuo je.

'Dijalog s predstavnicima Srba u Hrvatskom saboru je odličan'

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je božićno vrijeme najbolja prigoda da se pošalju poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije.

"Ovo je prilika da ojačamo međusobno razumijevanje i poštovanje", rekao je Plenković te dodao kako je to posebno važno zbog brojnih aktualnih ratova, kriza, te s njima povezanih energetskih, ekonomskih, financijskih i socijalnih problema.

U tom kontekstu, poručio je, poštivanje temeljnih ljudskih prava, a osobito zalaganje za poštivanje prava nacionalnih manjina, ostaje temeljna vrijednost iza koje stoji njegova vlada koja je pomagala u rješavanju civilizacijskih pitanja poput vodne i komunalne infrastrukture, te elektrifikacije u rijetko naseljenim ruralnim područjima.

Osvrnuo se i na odnose Hrvatske i Srbije i kao neriješena pitanja izdvojio potragu za nestalima u Domovinskom ratu te pitanje procesuiranja ratnih zločina, rekavši da to utječe na ukupno ozračje u odnosima između dviju država.

Rekao je i kako je dobro što su imenovani koordinatori koji će pripremiti platformu i katalog tema a najviše vezano uz sudbinu nestalih u Domovinskom ratu.

"Tu smo napravili velike iskorake", rekao je premijer te poručio da će se taj posao nastaviti i dalje te očekuje aktivnu pomoć vlasti Srbije da se dođe do podataka o onima koje se traži.

Dodao je i kako je dijalog s predstavnicima Srba u Hrvatskom saboru i dalje odličan i sjajan, zahvalivši im na podršci tijekom proteklih godina na velikim strateškim pitanjima, poput osude ruske agresije na Ukrajinu i spremnosti da se i Hrvatska uključi u EU vojnu misiju pomoći Ukrajini i NATO-ovu aktivnost potpore Ukrajini.

Nije htio komentirati tvrdnje srbijanskih čelnika, prvenstveno predsjednika Aleksandra Vučića, o umiješanosti naše Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) u prosvjede u Republici Srbiji preko, kako smatra Vučić, hrvatskih studenata koji su u prosincu boravili u Beogradu.

"Mi previše ne komentiramo političke procese u Srbiji, ali pratimo s interesom. Svaka riječ koja može remetiti odnose između Hrvatske i Srbije za nas nije radost i ne veselimo se, ali mi to više razumijemo kao stvar unutrašnjeg događaja u Republici Srbiji", rekao je Pupovac.

