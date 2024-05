Krenulo je kao odlučno "ne" Domovinskog pokreta Miloradu Pupovcu na čelu Odbora koji pripada vladajućima. Da bi se ustanovilo kako čelnika SDSS-a na tom mjestu ne žele ni svi manjinci. No u HDZ-u su jasni - o tom odboru odlučuju manjine. Je li posljedično uzdrmana koalicija HDZ-a i DP-a?

Prije nego se oglasio Milorad Pupovac, u njegovo ime oglasio se kolega iz Kluba manjina, Furio Radin i poručio da manjinci inzistiraju na Pupovcu na čelu Odbora za ljudska prava. Na pitanje odustaju li od Pupovac, Radin odgovara:

"Ne. Čujte, od 2000. godine, 24 godine, uvijek se pita Klub Nacionalnih manjina".

No njegov kolega iz kluba, Vladimir Bilek demantira ga. O tome nismo glasali jer dogovora još nema. Imali su puno posla, kaže, pa nisu stigli.

"Što se tiče usuglašavanja imali smo nekoliko ideja o tome, unutar kluba još nismo stvorili suglasje što se tiče kandidata za predsjednika tog kluba pa ćemo vidjeti dalje.

Možda ću biti ja, tko zna“, kaže Bilek.

Dio manjinaca u neslužbenim razgovorima kaže da je groteskno da je SDSS uzeo oporbena mjesta u nekim odborima, a onda Pupovac traži čelno mjesto u Odboru za ljudska prava koji pripada vladajućima. Upravo to je argument i Domovinskog pokreta koji je prvi rekao Pupovcu - neće moći.

"Dok se to smatra odborom o kojem odlučuje većina, za nas je jasno da sukladno našim ranije iznesenim stavovima, to nije dobra tema“, kaže predsjednik DP-a, Ivan Penava.

Tema je otvorila i pitanje stabilnosti koalicije DP-a i HDZ-a. Jer što se HDZ-a tiče, o Odboru za ljudska prava odlučuju manjinci, a ne Domovinski pokret. No premijer Plenković poručuje:

"Koalicija funkcionira odlično, Vlada funkcionira odlično. Što se tiče ovih tema, mogu samo dodati da je to pitanje dogovora saborskih klubova. Mi se u to kao Vlada nismo miješali“.

Zbog svih neslaganja točka je skinuta s glasanja na današnjoj sjednici sabora. Umjesto toga – svađe i uvrede. Mostov Miro Bulj zaključio je da je Milorad Pupovac nebinarna osoba, što je naljutilo zastupnicu SDSS-a, Draganu Jeckov:

"Ja bi jako voljela da nama kolega Bulj definira što to znači. Bude li on to znao...". Nezavisna zastupnica, Marija Selak Raspudić, poručila je pak:

"Ne znam više tko je progresivan, a tko je regresivan, kao što ne znam tko je oporba, a tko većina. Tako ne znam je li nebinaran postalo po novome uvreda".

Priča o Pupovcu kao šefu odbora mogla bi biti u tišini iduća dva tjedna, dok sabor ne zasjeda. Kako će po njega završiti očito ovisi o miniranju iz DP-a, ali i zastupnika manjina.