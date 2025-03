KRISTALNI GLOBUS OPET U HRVATSKOJ / Zrinkina obitelj o najboljoj slalomašici: 'Nježna je i mirna. Voljela bih da to sačuva u sebi što duže'

Posljednja utrka sezone u Hrvatsku je vratila Mali kristalni globus nakon više od deset godina. Senzacionalna Zrinka Ljutić, sada i najbolje slalomašice svijeta, mnoge je podsjetila na eru obitelji Kostelić. Što stoji iza ovakvih uspjeha i to u zemlji gdje uvjeti za profesionalno skijanje gotovo i ne postoje? "Sve što je Zrinka voljela jesti što sam joj kuhala to više ne smije jesti. Sad smo samo na mesu i proteinima i vitaminima. Valjda kad to sve završi valjda će se koji put primiti nekih bućnica ili štrukli", rekla je Ivka Ljutić, Zrinkina baka. Za bakinu kuhinju, ali i surfanje i sviranje gitare koje obožava vremena će biti. Vjera da će joj sport puno više dati nego oduzeti - za Zrinku Ljutić pokazala se presudnom. "Mislim da je to normalno za sve što vrijedi u životu", rekla je Zrinka. Do titule najbolje slalomašice su je dovele borbenost i snaga na stazi te vedrina i smirenost izvan nje. "U biti je nježna i mirna. I ja bih voljela da najviše sačuva to djetinje u sebi što duže je moguće", rekla je njena majka, Martina Ljutić. Prilog Nikoline Matošević.