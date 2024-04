Pri velikim brzinama pucanje guma je jedna od najopasnijih stvari koja se može dogoditi. Guma puca najčešće kada se s nečim presiječe. Tu nije imuna niti ljetna, niti zimska guma.

"To su brzine preko 140 kilometara na sat i tu postoji velika opasnost da dođe do sječe gume na cesti nekim oštrim predmetom, poput komada željeza i to je jako velika opasnost", kazao je prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec za Danas.hr. Savjet je vozačima da se drže ograničenja, na autocestama 130 km/h.

A guma može puknuti i na manjim brzinama, a kako prepoznati da nam je guma pukla, pitali smo našeg prometnog stručnjaka.

Naš prometni stručnjak objasnio je kako prepoznati da je guma u vožnji pukla. "Krene odmah jako lupati i volan jako krene bacati lijevo i desno i to je prva naznaka da je guma pukla. Treba volan čvrsto primiti i pokušati automobil zaustaviti što prije, ako ima zastavna traka ili treba negdje odmah pomaknuti desno automobil. Na autocesti se ne zaustavljati lijevo, ni kome slučaju nego uvijek desno i na zaustavnoj traci. Što više desno i kočiti odmjereno, ali snažno da dođe do zanošenja", kazao je sudski vještak.

U prometu uvijek treba biti oprezan. Bitno je držati se prometnih pravila, biti odgovoran, ne jurcati ne voziti pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava.

