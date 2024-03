Da većina Hrvata voze stare automobile veće je dobro poznata stvar. Cijene su otišle gore, a popravak automobila danas je mnogima postao luksuz. A problem je još jedan, pronaći automehaničara. A nekima i sama pomisao da moraju obaviti tehnički pregled, stvara stres. A kako se pripremiti za tehnički pregled i što se sve provjerava na tehničkom pregledu vozila pitali smo našeg prometnog stručnjaka Željka Marušića.

I starija vozila mogu biti jednako ispravna i pouzdana kao nova

Prosječna starost vozila na hrvatskim cestama iznosi 14,8 godina s tendencijom daljnjeg porasta, kaže za Danas.hr Marušić. Upozorava da se često starija vozila održavaju neredovito i nekvalitetno.

"To negativno utječe na tehničku ispravnost vozila u prometu, a posljedica je prevelikih davanja na nova vozila. No uz redovitim održavanjem i starija vozila mogu biti jednako ispravna i pouzdana kao nova. Problem je što se kod nas starija vozila često održavaju neredovito i nekvalitetno, u neovlaštenim, odnosno necertificiranim servisima, koristeći jeftine zamjenske dijelove, često i 'u fušu'. Mala je vjerojatnost pada na tehničkom pregledu redovito održavanog vozila. No, poseban je problem što su nova vozila, zbog prevelikih davanja, većini naših građana preskupa, pa uglavnom kupuju rabljena, često starija od 10, 15 godina…", naglašava Marušić.

Prema izvješću Centra za vozila Hrvatske, na tehničkim pregledima najviše se pada zbog svjetala i signalizacije (27,8 posto), kočnice (25,7 posto), podvozje i gume (10 posto), eko test (8,3 posto), motor (5,1 posto), karoserija (4,2 posto), oprema (3,9 posto), ventilacija (3,4 posto), upravljački mehanizam (2,8 posto)…

Ipak postoji rješenje, a Marušić savjetuje što treba napraviti kako bi izbjegli pad na tehničkom.

"Najbolje je ako se redoviti godišnji servis napravi neposredno prije odlaska na tehnički pregled. Ako je otada prošlo više od pola godine, preporučljivo je automobil odvesti na preventivni pregled u servis te po potrebi riješiti uočene nepravilnosti", kaže.

Prije tehničkog pregleda automobil treba oprati, izvana i iznutra te provjeriti tlak u gumama, razinu ulja, rashladne tekućine, tekućine ulja u sustavu za kočenje, naglašava Marušić.

Na stranicama HAK-a možete pronaći kolike su naknade za tehnički pregled.

