ZENTRUM GLOCKENHOF /

Prvi Game Changer Switzerland na posebnoj lokaciji: Ovdje se spajaju prošlost i budućnost

Prvi Game Changer Switzerland na posebnoj lokaciji: Ovdje se spajaju prošlost i budućnost
Foto: Ena

Ostalo je nešto manje od mjesec dana do premijernog izdanja Game Changer konferencije u Švicarskoj

18.2.2026.
13:45
danas.hr
Ena
Prvi Game Changer Switzerland na rasporedu je 13. travnja 2026. godine u Zürichu, a bit će snažno fokusiran na teme kao što su dugovječnost, wellness inovacije, MedTech, FinTech i održivi urbani razvoj.

Nova era Game Changer ideja pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti.

U samom srcu Züricha izmijenit će se 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika tijekom jednog dana, a za lokaciju održavanja konferencije odabrana je jedinstvena građevina - Zentrum Glockenhof.

 

 

U srcu ove poznate zgrade nekada se nalazila glockengiesserei - radionica za lijevanje zvona koja je oblikovala kulturni identitet grada, a kasnije je 1911. kompleks preuređen u današnje središte kulture, učenja i suradnje. Riječ je o centralnoj event lokaciji za seminare, konferencije, radne sastanke, radionice, koncerte, vjenčanja i druge događaje, a atraktivni prostor obuhvaća više soba i dvorana, uključujući i povijesnu St. Anna Kapelle. Neke dvorane zaštićene su kao spomenici povijesti, što prostoru daje poseban ambijent. Objekt nudi fleksibilnu opremu, modernu audio-video tehnologiju i catering usluge koje pruža Hotel Glockenhof.

Za Game Changer zajednicu ova lokacija nosi snažnu simboliku:

  • Živi je dokaz kako povijest i inovacija mogu koegzistirati i međusobno se nadahnjivati.
  • Prostor gdje se ideje povezuju, rastu i pretvaraju u djelovanje.
  • Epicentar je lokalne dinamike s globalnom perspektivom.

U Zentrum Glockenhofu neće biti samo riječi o promjeni - ona će tamo biti stvorena. Tamo gdje se ljudski duh susreće s profesionalnom izvrsnošću, Game Changer postavlja nove standarde za transformativne ideje koje redefiniraju industrije.

 

 

 

 

Jednodnevni Game Changer Switzerland spojit će lidere iz zdravstva, tehnologije, financija i hospitality sektora kako bi istražili što se može primijeniti odmah: preventivnu medicinu, dobrobit temeljenu na podacima, AI dijagnostiku, personalizirane zdravstvene usluge i inovativne poslovne modele koji oblikuju ekonomiju dugovječnosti. Kroz dinamična i odvažna predavanja, panel-rasprave visokog utjecaja i praktične prezentacije otići ćemo dalje od vizije prema provedbi -pokazujući organizacijama i pojedincima što točno mogu početi raditi već danas kako bi izgradili zdraviji i dulji život.

Popise tema panela i bold talkova pronađite na linkovima.

POGLEDAJTE VIDEO Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti

