Stiže 30 vrhunskih govornika: Donosimo teme Bold Talkova na prvoj Game Changer konferenciji u Zürichu
Game Changer Switzerland pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti
Prvi Game Changer Switzerland održat će se 13. travnja 2026. godine u Zürichu, točnije u Glockenhof Zentrumu.
Snažno fokusiran na dugovječnost, wellness inovacije, MedTech, FinTech i održivi urbani razvoj, Game Changer Switzerland pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti, uz 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika tijekom jednog dana.
Istraživanje granica dugovječnosti, wellness inovacija i financijske transformacije više je od same teme konferencije – to je uvid u način na koji će se naši životi, gradovi i industrije preoblikovati. Ove rasprave otvaraju prostor za jasnoću i obnovu, pretvarajući složene izazove u prilike za zdravlje, ravnotežu i rast.
Nakon što smo predstavili teme dinamičnih panela koje nas očekuju na limitiranom i premijernom izdanju Game Changer konferencije u Švicarskoj, vrijeme je da otkrijemo i teme Bold Talkova, koji su također postali prepoznatljiv dio ove europske konferencije. Podsjetimo, Švicarska je šesta stalna destinacija konferencije, uz Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju.
Mini spektakli koji pokreću inovativno razmišljanje
BIOHACKING & LONGEVITY HUB
BOLD TALK 1 – HAKIRANJE BIOLOŠKOG SATA
Tema: Napredni alati „biohackinga“ za obrnuto starenje i optimalne dnevne performanse. To uključuje:
- Terapije stanicama
- Sintetičku biologiju
- Dijagnostiku starenja po organima
- Transplantacijske tehnologije.
BOLD TALK 2 – UM IZNAD MEDICINE
Tema: Neuroznanost, smanjenje stresa i snaga kognitivne tehnologije.
Ovaj Bold Talk pokazuje kako um može nadvladati tradicionalne medicinske pristupe, koristeći inovacije u neuroznanosti i digitalnoj tehnologiji za poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja.
BOLD TALK 3 – AI U PREVENTIVNOJ MEDICINI
Tema: Kako alati umjetne inteligencije preoblikuju dijagnostiku i rano interveniranje.
Ovaj Bold Talk istražuje kako AI može unaprijediti prevenciju bolesti, omogućujući ranije otkrivanje zdravstvenih rizika i preciznije, personalizirane intervencije.
BOLD TALK 4 – TEHNOLOGIJA ZA DOBROBIT
Tema: Startupi koji grade most između mentalnog zdravlja i nosive tehnologije.
Ovaj Bold Talk prikazuje kako inovativne tehnološke platforme i nosivi uređaji mogu pratiti i poboljšavati mentalno zdravlje, stvarajući nove pristupe osobnoj dobrobiti i preventivnoj njezi.
BOLD TALK 5 – DIZAJNIRANJE BUDUĆEG ČOVJEKA
Tema: Preoblikovanje financijske dobrobiti i personaliziranog osiguranja u ekonomiji dugovječnosti.
Kako ulazimo u eru u kojoj se ljudski životni vijek produžuje, a zdravstveni podaci postaju strateška imovina, pojavljuju se nove FinTech inovacije koje nude:
- Hipersonalizirano osiguranje
- Dinamične modele cijena
- Prediktivno financijsko planiranje temeljen na biometrijskim i životnim podacima u stvarnom vremenu.
FUTURE MEDTECH STAGE
BOLD TALK 1 – OD TERAPIJE DO TEHNO-TERAPIJE
Tema: Rast digitalnih terapija i imerzivnih platformi za oporavak.
Ovaj Bold Talk istražuje kako digitalne terapije i inovativne platforme transformiraju način oporavka i liječenja, spajajući tehnologiju i medicinu za učinkovitije rezultate.
BOLD TALK 2 – MEDTECH TEMELJEN NA SENZORIMA
Tema: Nosivi uređaji, dijagnostika i praćenje zdravlja u stvarnom vremenu.
Ovaj Bold Talk pokazuje kako napredni senzori i uređaji za praćenje omogućuju kontinuirano mjerenje zdravstvenih parametara i bržu, precizniju dijagnostiku.
BOLD TALK 3 – HORMONALNA BUDUĆNOST
Tema: Uravnoteženje zdravlja uz optimizaciju hormona vođenu podacima.
Sada uključuje: fokus na muško zdravlje i inovacije u hormonskoj terapiji prilagođene dugovječnosti i dobrobiti muškaraca.
Ovaj Bold Talk istražuje kako podatkovno vođena hormonska optimizacija može podržati zdravlje, energiju i dugovječnost.
BOLD TALK 4 – DIGITALNO ZDRAVLJE CRIJEVA
Tema: Startupi mikrobioma i tehnologija iza personalizirane prehrane.
Ovaj Bold Talk pokazuje kako inovacije u području mikrobioma i digitalne tehnologije omogućuju prilagođenu prehranu i bolje cjelokupno zdravlje crijeva, s fokusom na prevenciju i dugoročnu dobrobit.
BOLD TALK 5 – ZDRAVSTVENI PODACI KAO VALUTA
Tema: Blockchain, privatnost i nove ekonomije zdravstvenih podataka.
Ovaj Bold Talk istražuje kako zdravstveni podaci postaju strateška imovina, te kako blockchain i inovativni pristupi omogućuju sigurnu, transparentnu i profitabilnu razmjenu podataka u zdravstvu.
POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti