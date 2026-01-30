Stiže 30 vrhunskih govornika: Donosimo teme Bold Talkova na prvoj Game Changer konferenciji u Zürichu

Prvi Game Changer Switzerland održat će se 13. travnja 2026. godine u Zürichu, točnije u Glockenhof Zentrumu.

Snažno fokusiran na dugovječnost, wellness inovacije, MedTech, FinTech i održivi urbani razvoj, Game Changer Switzerland pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti, uz 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika tijekom jednog dana.

Istraživanje granica dugovječnosti, wellness inovacija i financijske transformacije više je od same teme konferencije – to je uvid u način na koji će se naši životi, gradovi i industrije preoblikovati. Ove rasprave otvaraju prostor za jasnoću i obnovu, pretvarajući složene izazove u prilike za zdravlje, ravnotežu i rast.

Nakon što smo predstavili teme dinamičnih panela koje nas očekuju na limitiranom i premijernom izdanju Game Changer konferencije u Švicarskoj, vrijeme je da otkrijemo i teme Bold Talkova, koji su također postali prepoznatljiv dio ove europske konferencije. Podsjetimo, Švicarska je šesta stalna destinacija konferencije, uz Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju.

Mini spektakli koji pokreću inovativno razmišljanje

BIOHACKING & LONGEVITY HUB

BOLD TALK 1 – HAKIRANJE BIOLOŠKOG SATA

Tema: Napredni alati „biohackinga“ za obrnuto starenje i optimalne dnevne performanse. To uključuje:

Terapije stanicama

Sintetičku biologiju

Dijagnostiku starenja po organima

Transplantacijske tehnologije.

BOLD TALK 2 – UM IZNAD MEDICINE

Tema: Neuroznanost, smanjenje stresa i snaga kognitivne tehnologije.

Ovaj Bold Talk pokazuje kako um može nadvladati tradicionalne medicinske pristupe, koristeći inovacije u neuroznanosti i digitalnoj tehnologiji za poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

BOLD TALK 3 – AI U PREVENTIVNOJ MEDICINI

Tema: Kako alati umjetne inteligencije preoblikuju dijagnostiku i rano interveniranje.

Ovaj Bold Talk istražuje kako AI može unaprijediti prevenciju bolesti, omogućujući ranije otkrivanje zdravstvenih rizika i preciznije, personalizirane intervencije.

BOLD TALK 4 – TEHNOLOGIJA ZA DOBROBIT

Tema: Startupi koji grade most između mentalnog zdravlja i nosive tehnologije.

Ovaj Bold Talk prikazuje kako inovativne tehnološke platforme i nosivi uređaji mogu pratiti i poboljšavati mentalno zdravlje, stvarajući nove pristupe osobnoj dobrobiti i preventivnoj njezi.

BOLD TALK 5 – DIZAJNIRANJE BUDUĆEG ČOVJEKA

Tema: Preoblikovanje financijske dobrobiti i personaliziranog osiguranja u ekonomiji dugovječnosti.

Kako ulazimo u eru u kojoj se ljudski životni vijek produžuje, a zdravstveni podaci postaju strateška imovina, pojavljuju se nove FinTech inovacije koje nude:

Hipersonalizirano osiguranje

Dinamične modele cijena

Prediktivno financijsko planiranje temeljen na biometrijskim i životnim podacima u stvarnom vremenu.

FUTURE MEDTECH STAGE

BOLD TALK 1 – OD TERAPIJE DO TEHNO-TERAPIJE

Tema: Rast digitalnih terapija i imerzivnih platformi za oporavak.

Ovaj Bold Talk istražuje kako digitalne terapije i inovativne platforme transformiraju način oporavka i liječenja, spajajući tehnologiju i medicinu za učinkovitije rezultate.

BOLD TALK 2 – MEDTECH TEMELJEN NA SENZORIMA

Tema: Nosivi uređaji, dijagnostika i praćenje zdravlja u stvarnom vremenu.

Ovaj Bold Talk pokazuje kako napredni senzori i uređaji za praćenje omogućuju kontinuirano mjerenje zdravstvenih parametara i bržu, precizniju dijagnostiku.

BOLD TALK 3 – HORMONALNA BUDUĆNOST

Tema: Uravnoteženje zdravlja uz optimizaciju hormona vođenu podacima.

Sada uključuje: fokus na muško zdravlje i inovacije u hormonskoj terapiji prilagođene dugovječnosti i dobrobiti muškaraca.

Ovaj Bold Talk istražuje kako podatkovno vođena hormonska optimizacija može podržati zdravlje, energiju i dugovječnost.

BOLD TALK 4 – DIGITALNO ZDRAVLJE CRIJEVA

Tema: Startupi mikrobioma i tehnologija iza personalizirane prehrane.

Ovaj Bold Talk pokazuje kako inovacije u području mikrobioma i digitalne tehnologije omogućuju prilagođenu prehranu i bolje cjelokupno zdravlje crijeva, s fokusom na prevenciju i dugoročnu dobrobit.

BOLD TALK 5 – ZDRAVSTVENI PODACI KAO VALUTA

Tema: Blockchain, privatnost i nove ekonomije zdravstvenih podataka.

Ovaj Bold Talk istražuje kako zdravstveni podaci postaju strateška imovina, te kako blockchain i inovativni pristupi omogućuju sigurnu, transparentnu i profitabilnu razmjenu podataka u zdravstvu.

