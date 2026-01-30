FREEMAIL
ŠVICARSKA PREMIJERA /

Stiže 30 vrhunskih govornika: Donosimo teme Bold Talkova na prvoj Game Changer konferenciji u Zürichu

Stiže 30 vrhunskih govornika: Donosimo teme Bold Talkova na prvoj Game Changer konferenciji u Zürichu
Foto: Game Changer

Game Changer Switzerland pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti

30.1.2026.
9:48
danas.hr
Game Changer
Prvi Game Changer Switzerland održat će se 13. travnja 2026. godine u Zürichu, točnije u Glockenhof Zentrumu. 

Snažno fokusiran na dugovječnost, wellness inovacije, MedTech, FinTech i održivi urbani razvoj, Game Changer Switzerland pokazat će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti, uz 30 vrhunskih govornika i više od 200 sudionika tijekom jednog dana. 

Istraživanje granica dugovječnosti, wellness inovacija i financijske transformacije više je od same teme konferencije – to je uvid u način na koji će se naši životi, gradovi i industrije preoblikovati. Ove rasprave otvaraju prostor za jasnoću i obnovu, pretvarajući složene izazove u prilike za zdravlje, ravnotežu i rast. 

Nakon što smo predstavili teme dinamičnih panela koje nas očekuju na limitiranom i premijernom izdanju Game Changer konferencije u Švicarskoj, vrijeme je da otkrijemo i teme Bold Talkova, koji su također postali prepoznatljiv dio ove europske konferencije. Podsjetimo, Švicarska je šesta stalna destinacija konferencije, uz Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju. 

Mini spektakli koji pokreću inovativno razmišljanje 

BIOHACKING & LONGEVITY HUB 

BOLD TALK 1 – HAKIRANJE BIOLOŠKOG SATA 

Tema: Napredni alati „biohackinga“ za obrnuto starenje i optimalne dnevne performanse. To uključuje: 

  • Terapije stanicama 
  • Sintetičku biologiju 
  • Dijagnostiku starenja po organima 
  • Transplantacijske tehnologije. 

BOLD TALK 2 – UM IZNAD MEDICINE 

Tema: Neuroznanost, smanjenje stresa i snaga kognitivne tehnologije. 

Ovaj Bold Talk pokazuje kako um može nadvladati tradicionalne medicinske pristupe, koristeći inovacije u neuroznanosti i digitalnoj tehnologiji za poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja. 

BOLD TALK 3 – AI U PREVENTIVNOJ MEDICINI 

Tema: Kako alati umjetne inteligencije preoblikuju dijagnostiku i rano interveniranje. 

Ovaj Bold Talk istražuje kako AI može unaprijediti prevenciju bolesti, omogućujući ranije otkrivanje zdravstvenih rizika i preciznije, personalizirane intervencije. 

BOLD TALK 4 – TEHNOLOGIJA ZA DOBROBIT 

Tema: Startupi koji grade most između mentalnog zdravlja i nosive tehnologije. 

Ovaj Bold Talk prikazuje kako inovativne tehnološke platforme i nosivi uređaji mogu pratiti i poboljšavati mentalno zdravlje, stvarajući nove pristupe osobnoj dobrobiti i preventivnoj njezi. 

BOLD TALK 5 – DIZAJNIRANJE BUDUĆEG ČOVJEKA 

Tema: Preoblikovanje financijske dobrobiti i personaliziranog osiguranja u ekonomiji dugovječnosti. 

Kako ulazimo u eru u kojoj se ljudski životni vijek produžuje, a zdravstveni podaci postaju strateška imovina, pojavljuju se nove FinTech inovacije koje nude: 

  • Hipersonalizirano osiguranje 
  • Dinamične modele cijena 
  • Prediktivno financijsko planiranje temeljen na biometrijskim i životnim podacima u stvarnom vremenu. 

Foto: Game Changer
Foto: Game Changer

FUTURE MEDTECH STAGE 

BOLD TALK 1 – OD TERAPIJE DO TEHNO-TERAPIJE 

Tema: Rast digitalnih terapija i imerzivnih platformi za oporavak. 

Ovaj Bold Talk istražuje kako digitalne terapije i inovativne platforme transformiraju način oporavka i liječenja, spajajući tehnologiju i medicinu za učinkovitije rezultate. 

BOLD TALK 2 – MEDTECH TEMELJEN NA SENZORIMA 

Tema: Nosivi uređaji, dijagnostika i praćenje zdravlja u stvarnom vremenu. 

Ovaj Bold Talk pokazuje kako napredni senzori i uređaji za praćenje omogućuju kontinuirano mjerenje zdravstvenih parametara i bržu, precizniju dijagnostiku. 

BOLD TALK 3 – HORMONALNA BUDUĆNOST 

Tema: Uravnoteženje zdravlja uz optimizaciju hormona vođenu podacima. 

Sada uključuje: fokus na muško zdravlje i inovacije u hormonskoj terapiji prilagođene dugovječnosti i dobrobiti muškaraca. 

Ovaj Bold Talk istražuje kako podatkovno vođena hormonska optimizacija može podržati zdravlje, energiju i dugovječnost. 

BOLD TALK 4 – DIGITALNO ZDRAVLJE CRIJEVA 

Tema: Startupi mikrobioma i tehnologija iza personalizirane prehrane. 

Ovaj Bold Talk pokazuje kako inovacije u području mikrobioma i digitalne tehnologije omogućuju prilagođenu prehranu i bolje cjelokupno zdravlje crijeva, s fokusom na prevenciju i dugoročnu dobrobit. 

BOLD TALK 5 – ZDRAVSTVENI PODACI KAO VALUTA 

Tema: Blockchain, privatnost i nove ekonomije zdravstvenih podataka. 

Ovaj Bold Talk istražuje kako zdravstveni podaci postaju strateška imovina, te kako blockchain i inovativni pristupi omogućuju sigurnu, transparentnu i profitabilnu razmjenu podataka u zdravstvu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti

Game Changeršvicarska
