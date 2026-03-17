Ana Gruica Uglešić pokazala isklesano tijelo i istančan modni stil: 'Bombetinaaa...'

Splitska glumica, fitness ikona i poduzetnica Ana Gruica Uglešić (42) ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najupečatljivijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, izazvala je lavinu reakcija.

U kratkom videu, Ana je pokazala svoju zavidnu figuru i nepogrešiv osjećaj za stil. Odjevena u elegantnu, ali provokativnu crnu kombinaciju koja uključuje minijaturni bodi prozirnih rukava, crne čarape i visoke potpetice, samouvjereno je prošetala hodnikom. Cjelokupni dojam zaokružila je predimenzioniranim sakoom, kakvi već nekoliko sezona ne izlaze iz mode, koji je ležerno prebacila preko ramena.

Petkom... Bosom nogom panj izbit! Jer još trava nije nikla, tamo gdje je stala moja štikla!", poručila je Ana. "Sve je na meni vintage. Ne slavim nikakvu robu, nego činjenicu da ličim na žensko", dodala je.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a većina ih je bila ispunjena komplimentima i riječima podrške. "Išla stisnit lajk izgorilo mi prste", duhovito je napisala jedna pratiteljica, dok su drugi bili direktniji: "Bombetinaaa... divna žena!!!", "Znamo, zgodna ste žena i uspješna žena sa stilom. Hvala". Mnoštvo emotikona vatre potvrdilo je da je Anino "vintage" izdanje bilo pun pogodak.

Obiteljski mir Ane Gruice Uglešić

Nema sumnje da ljepota dolazi iz sreće i spokoja, a Ana ju već dugi niz godina ima; u sretnom je braku sa splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, kojem je 'da' rekla 2018 godine. S bivšim partnerom, spisatelje i putoholičarom Hrvojem Šalkovićem ima sina Marata, a Ana često naglašava kako je s ocem svojeg jedinca u iznimno dobrim odnosima.

