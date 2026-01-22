Game Changer konferencije 2026. ponovno će se baviti jednom od gorućih tema 21. stoljeća

Godina iza nas bila je ona u kojoj je umjetna inteligencija bila glavna tema o kojoj su svi pričali.

Gotovo se svakodnevno provlačila kroz medije, panele i razgovore - kako poslovne, tako i privatne. Glavno pitanje bilo je hoće li umjetna inteligencija uskoro u potpunosti zamijeniti čovjeka. Dio populacije strahuje i za svoja radna mjesta, na kojima već sada vidi robote. Umjetna inteligencija u 2025. nije bila samo stvar stručnjaka - svatko je imao mišljenje, vijesti su se širile brzinom munje, a svaki novi razvoj izazivao je reakcije diljem svijeta.

Foto: Ziga Intihar

Sve Game Changer konferencije održane u 2025. godini također su se bavile temom AI-ja, a Game Changer Zagreb 4.0 imao je čitavu dvoranu posvećenu ovoj temi. Dvorana za AI i digitalnu transformaciju bavila se time kako lideri koriste tehnologiju za poticanje inovacija. Govornici su pokazali kako umjetna inteligencija mijenja sektor financija, energetike, obrazovanja i kreativnih industrija. Poseban naglasak bio je stavljen na humanoidne robote, spoj ljudskog uma i AI-ja te transformaciju komunikacije i oglašavanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nekoliko tjedana kasnije, na trećoj Game Changer konferenciji u Sloveniji također se raspravljalo o umjetnoj inteligenciji. Kako voditi tvrtku u kojoj AI rješava probleme brže od ljudi, dok timovi i dalje trebaju ljudsku intuiciju, a ne algoritme? Na panelu pod nazivom "Lideri nove generacije: Između ljudi i umjetne inteligencije" tri izvršna direktora s regionalnim iskustvom razgovarala su o vođenju koje istovremeno pomiče granice i čuva ono ljudsko. Na drugom panelu o ulozi AI-ja u marketingu i kreiranju sadržaja zaključak je bio jasan: AI snažno pokreće inovacije – od generativne umjetne inteligencije do automatizacije kampanja i dubljeg razumijevanja ponašanja korisnika.

AI i Big Data redefiniraju i zdravstvenu skrb – od analize medicinskih slika do prediktivne dijagnostike i odlučivanja potpomognutog podacima. Panel o umjetnoj inteligenciji u zdravstvu otkrio je kako sinergija podataka i tehnologije poboljšava dijagnostiku, personalizira tretman i povećava učinkovitost sustava.

Foto: Samardzic Milos

Nešto što je stoljećima bilo dostupno samo privilegiranoj manjini danas postaje dostupno svima. Umjetna inteligencija tako donosi ogroman pomak i veliku priliku za društvenu transformaciju. Industrija 5.0 usmjerena je na čovjeka – na model u kojem pametni sustavi surađuju s ljudima, a ne zamjenjuju ih, omogućujući održivu proizvodnju, agilne inovacije i otpornije društvo.

Game Changer se seli u Švicarsku

Druga Game Changer konferencija u Crnoj Gori, održana u Tivtu 2025. godine, na pozornicu je dovela Davora Tomčića, osnivača Croteama i globalnu ikonu gaming svijeta. Croteam se na svjetskoj sceni proslavio kultnom franšizom "Serious Sam", jednom od najomiljenijih i najutjecajnijih akcijskih igara svih vremena, a kasnije i igrom "The Talos Principle". Davor je s publikom podijelio jedinstvene uvide o tome kako je mala ekipa iz Hrvatske stvorila globalni fenomen, kao i o budućnosti gaminga, tehnologije i kreativnosti u stalno mijenjajućoj industriji. S više od dva desetljeća iskustva u razvoju igara koje su osvojile publiku širom svijeta i redefinirale žanr, Tomčić je istinski pionir hrvatske i regionalne gaming scene, čiji rad i inovacije i danas inspiriraju milijune igrača diljem svijeta.

Foto: Ziga Intihar

Na dva panela u Porto Montenegru slušatelji su mogli, kroz konkretne primjere, saznati kako AI mijenja poslovanje globalnih divova poput Vibera i Nestléa. U vremenu kada tehnologija i inovacije oblikuju budućnost prehrambene industrije, Nestlé koristi umjetnu inteligenciju kako bi unaprijedio svoje procese, optimizirao marketing i povezao se s potrošačima na potpuno nove načine.

Prvi Game Changer Italija, održan u Veneciji u rujnu 2025. godine, stavio je naglasak na inovacije i održivi razvoj u arhitekturi. Događaj je imao dvije specijalizirane pozornice, a na pozornici ARCHCONNECT ESG panelisti su se usredotočili na ulogu tehnologije u unapređenju upravljanja, jednakosti i transparentnosti u urbanom razvoju. Ključne rasprave istaknule su, među ostalim, kako umjetna inteligencija može potaknuti razvoj održivih i društveno odgovornih gradova.

Foto: Samardzic Milos

Za kraj ovog teksta i početak nove godine: Game Changer se u 2026. seli na šestu stalnu lokaciju – u Švicarsku – uz Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju gdje je već pustio svoje korijene. Jedna od glavnih tema ponovno će biti umjetna inteligencija, a uskoro ćemo predstaviti i konkretne panel-teme kojima će se naši panelisti baviti ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti