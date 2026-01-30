Otkrivene teme panela prvog Game Changer Switzerland: Od dugovječnosti i wellnessa do MedTech-a

Game Changer je s ponosom počeo objavljivati detalje prvog, limitiranog izdanja konferencije u Švicarskoj, koje će se održati u Zürichu, 13. ožujka 2026. godine.

Ovo premijerno izdanje okupit će više od 30 vrhunskih govornika - uključujući lidere iz zdravstva, ugostiteljske industrije, renomiranih klinika, vizionarske liječnike i financijske inovatore - kao i više od 200 sudionika tijekom cjelodnevnog programa inspirativnih konferencijskih sesija. Snažno usmjeren na dugovječnost, wellness inovacije, MedTech, FinTech i održivi urbani razvoj, Game Changer Switzerland istaknut će kako znanost, tehnologija i novi poslovni modeli preoblikuju ljudsko zdravlje, ugostiteljstvo i stilove života budućnosti.

Događaj će okupiti dinamičnu zajednicu pionira u zdravlju i wellnessu, hotelskih rukovoditelja, predstavnika klinika, investitora i inovatora - sve one koji žele istražiti najsuvremenija rješenja koja redefiniraju ljudsku dugovječnost i poslovanje u području dobrobiti.

Svrha događanja i strateški okvir konferencije

Događanje je osmišljeno kao međusektorska platforma koja istražuje kako se dugovječnost, digitalno zdravstvo, financijski sustavi i izgrađeni okoliš spajaju i zajednički preoblikuju zdravstvenu skrb, ugostiteljstvo i globalne ekonomske modele. Umjesto da se dugovječnost promatra isključivo kao medicinska tema, događaj je pozicionira kao sustavnu transformaciju koja utječe na način na koji ljudi žive, rade, putuju, osiguravaju se i planiraju produljeni životni vijek.

Foto: Game Changer

Cilj je uskladiti znanstvena otkrića, tehnološku infrastrukturu, kapital i dizajn u skalabilne, stvarne modele, povezujući inovacije s implementacijom u javnom i privatnom sektoru.

Simbolično mjesto održavanja

Game Changer Švicarska na rasporedu je u ponedjeljak, 13. travnja 2026. godine u kompleksu Glockenhof.

Glockenhof Zentrum Zürich predstavlja spoj bogate povijesti i suvremene poslovne elegancije u samom srcu grada. Kao dio kultnog kompleksa Glockenhof, desetljećima je služio kao mjesto važnih društvenih i poslovnih okupljanja, ugostivši ugledne međunarodne goste, državnike, umjetnike i poslovne lidere koji su oblikovali europsku i globalnu scenu 20. stoljeća.

Foto: Ziga Intihar

Teme panela najavljuju uzbudljiv dan:

BIOHACKING & LONGEVITY HUB

PANEL 1 – GRANICE DUGOVJEČNOSTI

Kako znanost, tehnologija i wellness inovacije redefiniraju ne samo ljudski životni vijek, već i ugostiteljsko iskustvo - od wellness resorta usmjerenih na dugovječnost do personalizacije hotelskih usluga temeljene na podacima.

PANEL 2 – FINTECH I ZDRAVSTVO

Sjecište financijske tehnologije i zdravstva potiče razvoj novih modela usluga u osiguranju, mirovinskom planiranju i wellness turizmu. Ugostiteljstvo se razvija u platformu za preventivnu skrb, vođenu digitalnim financijama i fleksibilnim modelima zdravstvenih usluga.

PANEL 3 – POSLOVANJE DUGOVJEČNOSTI

S razvojem ekonomije dugovječnosti, ugostiteljstvo više nije usmjereno samo na odmor - već na oporavak, prevenciju i optimizaciju životnog stila. Investitori i hotelski brendovi istražuju arhitekturu integriranu sa zdravljem, biohacking suiteove i ekosustave medicinskog turizma kao novu definiciju luksuza.

FUTURE MEDTECH STAGE

PANEL 1 – DIGITALNE WELLNESS STRATEGIJE

Implementacija tehnologija za dobrobit u korporativnim i obrazovnim okruženjima. Hoteli i co-living prostori usvajaju digitalne wellness strategije kao temeljne usluge za goste.

PANEL 2 – ESG U HEALTH TECHU I URBANOM RAZVOJU

Kako se okolišni, društveni i upravljački (ESG) principi primjenjuju u ekosustavu zdravstvenih inovacija te kako se gradovi, ugostiteljstvo i sektor nekretnina ponovno osmišljavaju kroz prizmu životnog vijeka i dugovječnosti.

PANEL 3 – PRISTUPAČNE INOVACIJE U MEDTECHU

Inkluzivna rješenja i tehnologije koje oblikuju budućnost javnog zdravstva. Ugostiteljska okruženja sve više služe kao platforme za pristupačna digitalna zdravstvena iskustva.

