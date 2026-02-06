Prosvjedi protiv molitelja prestaju u ovom gradu: 'Proglašavamo pobjedu'

Riječki kolektiv Dodirni mi koljena, koji je organizirao prosvjede protiv molitelja ispred riječke katedrale sv, Vida, izvijestio je da od ove subote, 7. veljače, prestaje s organiziranjem prosvjeda, umjesto toga će se u subotu pridružiti misi u katedrali.

"Od ove subote prestajemo s kontraprosvjedima jer su 'klečavci' promijenili svoje nakane. Fokus njihovih javnih poruka više nije izravno usmjeren na ženu kao podređenu, što smatramo političkom i društvenom pobjedom", stoji u priopćenju kolektiva.

Ta promjena nije došla sama od sebe – ona je rezultat višegodišnjeg pritiska, otpora i ustrajnog aktivizma žena i saveznika u cijeloj Hrvatskoj, navodi kolektiv.

Zadnja akcija

"Za sada proglašavamo pobjedu i najavljujemo zadnju simboličku akciju, ovoga puta ne ispred, nego u katedrali sv. Vida u Rijeci", poručuju.

Najavljuju da će se u subotu, 7. veljače, dio članica kolektiva pridružiti misi u katedrali. "Odazvat ćemo se na poziv nadbiskupa Mate Uzinića, koji je naglasio da se molitva odvija u crkvi, a ne na ulici, i podržati njegov trud da javni prostor zaštiti od ideoloških pritisaka i instrumentalizacije vjere".

Kolektiv naglašava da skupovi molitelja od samog početka ne predstavljaju vjerski fenomen, nego političku i ideološku prijetnju ravnopravnom, sekularnom i demokratskom društvu. "Njihove su poruke godinama bile jasno usmjerene na ženu kao podređenu, na ograničavanje ženskih prava i na nametanje isključive vizije društva u javnom prostoru", stoji u priopćenju.

