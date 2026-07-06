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Doznajemo: Pronađena maloljetnica (16) za kojom se tragalo u Zadru, živa je i zdrava

Doznajemo: Pronađena maloljetnica (16) za kojom se tragalo u Zadru, živa je i zdrava
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Foto: RTL Danas/screenshot

Potraga je sada završena

6.7.2026.
14:28
Nikolina RadićRTL Danas
RTL Danas/screenshot
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Maloljetnica za kojom se tragalo u Zadru pronađena je živa i zdrava, potvrđeno je u ponedjeljak iz zadarske policije za RTL Danas

Kako su rekli iz policije, djevojka je pronađena na području Zadra.

"Više detalja o okolnostima pronalaska ne možemo iznositi jer je riječ o maloljetnoj osobi", poručili su.

Podsjetimo, ranije je objavljena potraga za djevojkom (16), a njezina majka u međuvremenu je javno molila za pomoć. Poručila je da obitelj živi u neizvjesnosti te da je traže i njezina braća.

Potraga je sada završena.

ZadarPolicijaMaloljetna DjevojkaPronađena
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