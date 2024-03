Danas smo u polju visokog tlaka zraka. Tako će prvi dan proljeća biti vedriji i sunčaniji, ali nam prolazno po visini stiže hladniji zrak sa sjevera pa će jutro biti hladno osobito u unutrašnjosti, gdje će većinom biti slabog mraza. Jutarnja temperatura od -4 do 1 °C, na moru između 6 i 9 °C, ali će se uz vjetar činiti hladnije. Puhat će slaba do umjerena, na udare i jaka bura koja slabi prema sredini dana. U cijeloj zemlji pretežno vedro, a u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla.

DHMZ je izdao žuta upozorenja zbog iznimno niskih temperatura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a malo visokih oblaka neće pokvariti dojam sunčanog proljetnog dana. Bit će ugodnije nego danas - temperatura oko 15 °C uz slab južni i jugozapadni vjetar. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično - sunčano uz uglavnom slab vjetar. I ovdje temperatura nekoliko stupnjeva viša nego danas - svuda do 14 ili 15 °C.

U Dalmaciji sunčano, vedro i mirnije. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura ovdje slična današnjoj, u zaleđu i malo viša - između 17 i 19 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, a na nebu će biti tek pokoji visoki oblak. Na Kvarneru slab do umjeren jugozapadnjak, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Duž obale temperatura bez veće promjene, ali će zato u gorju biti i nekoliko stupnjeva više.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu promjenjivo, ali do nedjelje iznimno toplo za doba godine, danju nerijetko oko 20 °C. Više oblaka u petak, ali tek prolazno uz manju količinu kiše. Vikend počinje maglom, ali prava promjena vremena i jače naoblačenje slijedi krajem tjedna i u noći na ponedjeljak uz češću, na zapadu moguće i obilniju oborinu, a u najvišem gorju može biti malo susnježice i snijega. Pritom, uz okretanje na sjeverni vjetar osjetno hladnije, no bit će to oko prosječnih vrijednosti za ožujak.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu barem djelomice sunčano sve do nedjelje, a potom više oblaka i izraženija kišna epizoda, moguće i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Puhat će slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak ujutro i bura, a za vikend umjereno i jako, na udare i olujno jugo koje slabi u noći na ponedjeljak. Ostaje iznadprosječno toplo, tek početkom novog tjedna moguće koji stupanj manje, ali više o tome u idućim danima...

