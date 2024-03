S obzirom da su brojni portali senzacionalistički najavaili snijeg krajem tjedna, pitali smo RTL-ovog meteorologa Dorijana Ribarića da nam otkrije je li to istina.

"Snijeg nije pouzdano prognozirati ovako unaprijed, osobito ne na način kako je to predstavljeno u određenim člancima kao rezultat samo jednog izlaza jednog od mnogobrojnih numeričkih modela atmosfere", kaže naš stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naime, krajem ovog tjedna uistinu nam stiže jedno naglo, ali razmjerno kratkotrajno pogoršanje vremena. Bit će hladnije, ali radi se o padu temperature na vrijednosti bliske prosječnim za zadnju dekadu ožujka."

"Prije toga od četvrtka do subote bit će iznimno toplo za ovo doba godine. Pri svakoj takvoj promjeni u proljeće postoji mogućnost za snijeg, ali vrlo vjerojatno samo u najvišem gorju, tj. planinama iznad 1000 m nadmorske visine. Možda malo snijega može pasti u nižim predjelima Gorskog kotara i Like, izglednije će to biti samo susnježica ili pahuljanje snijega nakratko u noći na ponedjeljak."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A kakvo nas vrijeme očekuje za Uskrs?

Slično je bilo i prilikom prošle izražene promjene vremena, uz snijeg npr. na Platku i Zavižanu, ali se ovog puta očekuje znatno manje oborina. No, valja pred pogoršanje pratiti upozorenja DHMZ-a.

"Ovih dana imamo pravo proljetno promjenjivo vrijeme, a to kada se dogodi razvedravanje i noćna vedrina, znači hladnija jutra, osobito u kopnenim krajevima. Jedno takvo se očekuje sutra, u većini unutrašnjosti uz mali minus u meteorološkoj kućici na 2 m visine, a pri tlu na 5 cm će gotovo sigurno biti slabog mraza. Vrlo slično se na dan ili dva očekuje i početkom idućeg tjedna."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Temperatura će idućih 20-ak dana ostati iznad prosjeka za ovo doba godine, ponegdje samo oko njega i to većinom početkom idućeg tjedna.

Uskrs je još daleko za precizniju prognozu. Izgleda da će idući tjedan u drugoj polovici opet porasti temperatura, a iznadprosječna toplina se očekuje i u prvom tjednu travnja. Pritom količina oborina oko prosjeka, a i primjereno proljeću vjerojatno u obliku mjestimičnih pljuskova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što egzaktno znamo, sutra je astronomski prvi dan proljeća. Naime iduće noći u 4.06 h nastupa proljetni ekvinocij ili proljetna ravnodnevica. Dan i noć bit će skoro istog trajanja. Do kraja mjeseca danjeg ćemo svjetla imati svakodnevno po 3 minute više, a pred Uskrs mijenjamo i sat.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević: 'Uskrs i Uskrsni ponedjeljak proglasit ću Sajamskim danima'