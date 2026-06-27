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Nesreća na magistrali: Sudarili se cisterna i dva automobila, jedna osoba ozljeđena

Nesreća na magistrali: Sudarili se cisterna i dva automobila, jedna osoba ozljeđena
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Foto: Dubrovački dnevnik

Promet se odvija naizmjenično

27.6.2026.
14:50
danas.hr
Dubrovački dnevnik
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Na magistrali na predjelu Smokvine dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila, dva osobna automobila i jedna cisterna.

Jedna je osoba ozlijeđena. 

Policija je dojavu o sudaru cisterne i dva osobna vozila zaprimila u 11.04 sati.

Jedna je osoba u sudaru ozlijeđena i prevezena u Opću bolnicu Dubrovnik, a stupanj ozljeda za sada nije poznat. 

Kako se cisterna nalazi na južnoj kolničkoj traci, promet se odvija naizmjenično uz regulaciju policijskih službenika. Iz Hrvatskih cesta će postaviti semafor kako bi se osigurala bolja protočnost prometa, kazali su iz OKC-a. Još je u tijeku očevid. 

NesreĆaDubrovnik
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