FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMOTSKA KRAJINA /

Proložac među europskim centrima: Jedina općina u Hrvatskoj s uredom Europske komisije

Proložac među europskim centrima: Jedina općina u Hrvatskoj s uredom Europske komisije
×
Foto: EUROPE DIRECT Proložac

Ovo sudjelovanje ima dodatnu težinu jer potvrđuje važnost rada centra koji djeluje u maloj lokalnoj sredini

19.5.2026.
14:43
danas.hr
EUROPE DIRECT Proložac
VOYO logo
VOYO logo

Dok su se u Zagrebu ovoga tjedna okupljali predstavnici nove generacije EUROPE DIRECT centara iz cijele Hrvatske, među brojnim gradovima i institucijama posebno se isticao – Proložac. Naime, Općina Proložac jedina je općina u Hrvatskoj koja se može pohvaliti EUROPE DIRECT uredom, odnosno službenim informacijskim centrom Europske komisije na lokalnoj razini, piše Radionu.hr.

Na dvodnevnom seminaru mreže EUROPE DIRECT Hrvatska, održanom 14. i 15. svibnja u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, sudjelovala je i voditeljica centra EUROPE DIRECT Proložac, Mara Gadžo, zajedno s kolegama iz cijele zemlje. Seminar je okupio predstavnike centara kako bi razmijenili iskustva, razgovarali o planovima za nadolazeće razdoblje i otvorili nova vrata suradnje među lokalnim zajednicama.

Konkretni primjeri dobre prakse

Program seminara bio je ispunjen aktualnim europskim temama i konkretnim primjerima dobre prakse – od predstavljanja programa poput Erasmus+, Obzora Europa, LIFE-a i Digitalne Europe, pa sve do razgovora o komunikaciji s građanima i ulozi društvenih mreža u približavanju europskih tema široj javnosti.

Sudionici su imali priliku poslušati i izlaganje Zrinka Ujević, koja je govorila o prioritetima Europske komisije i komunikacijskim smjernicama za rad EUROPE DIRECT centara u narednom razdoblju.

Uz radni dio seminara, sudionici su istaknuli koliko su važni međusobni razgovori, razmjena ideja i povezivanje ljudi koji svakodnevno rade na tome da Europa bude bliža građanima i lokalnim zajednicama. Upravo je takva atmosfera, puna dobre energije i konkretnih ideja, obilježila zagrebački susret.

Za EUROPE DIRECT Proložac ovo sudjelovanje ima dodatnu težinu jer potvrđuje važnost rada centra koji djeluje upravo u jednoj maloj lokalnoj sredini. Biti dio mreže Europske komisije među velikim gradovima i institucijama veliko je priznanje, ali i prilika da se glas lokalne zajednice čuje i na europskoj razini.

EuropeforusProložac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike