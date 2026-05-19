Proložac među europskim centrima: Jedina općina u Hrvatskoj s uredom Europske komisije

Dok su se u Zagrebu ovoga tjedna okupljali predstavnici nove generacije EUROPE DIRECT centara iz cijele Hrvatske, među brojnim gradovima i institucijama posebno se isticao – Proložac. Naime, Općina Proložac jedina je općina u Hrvatskoj koja se može pohvaliti EUROPE DIRECT uredom, odnosno službenim informacijskim centrom Europske komisije na lokalnoj razini, piše Radionu.hr.

Na dvodnevnom seminaru mreže EUROPE DIRECT Hrvatska, održanom 14. i 15. svibnja u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, sudjelovala je i voditeljica centra EUROPE DIRECT Proložac, Mara Gadžo, zajedno s kolegama iz cijele zemlje. Seminar je okupio predstavnike centara kako bi razmijenili iskustva, razgovarali o planovima za nadolazeće razdoblje i otvorili nova vrata suradnje među lokalnim zajednicama.

Konkretni primjeri dobre prakse

Program seminara bio je ispunjen aktualnim europskim temama i konkretnim primjerima dobre prakse – od predstavljanja programa poput Erasmus+, Obzora Europa, LIFE-a i Digitalne Europe, pa sve do razgovora o komunikaciji s građanima i ulozi društvenih mreža u približavanju europskih tema široj javnosti.

Sudionici su imali priliku poslušati i izlaganje Zrinka Ujević, koja je govorila o prioritetima Europske komisije i komunikacijskim smjernicama za rad EUROPE DIRECT centara u narednom razdoblju.

Uz radni dio seminara, sudionici su istaknuli koliko su važni međusobni razgovori, razmjena ideja i povezivanje ljudi koji svakodnevno rade na tome da Europa bude bliža građanima i lokalnim zajednicama. Upravo je takva atmosfera, puna dobre energije i konkretnih ideja, obilježila zagrebački susret.

Za EUROPE DIRECT Proložac ovo sudjelovanje ima dodatnu težinu jer potvrđuje važnost rada centra koji djeluje upravo u jednoj maloj lokalnoj sredini. Biti dio mreže Europske komisije među velikim gradovima i institucijama veliko je priznanje, ali i prilika da se glas lokalne zajednice čuje i na europskoj razini.