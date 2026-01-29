FREEMAIL
RUKOMETNA 'GROZNICA' /

Prolazak Hrvatske u polufinale rukometnog EP pratilo više od milijun i sto tisuća navijača
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ne propustite utakmicu Hrvatska-Mađarska na od 17.45, kao ni novu epizodu emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 16.40 na RTL-u

29.1.2026.
12:49
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Pobjedom hrvatskih rukometaša nad mađarskom reprezentacijom naša ekipa osigurala je prolazak u polufinale EP-a! Ovaj susret pratilo je, prema podacima AGB Nielsena, više od milijun i sto tisuća gledatelja. Hrvatska će se sutra obračunati s njemačkom reprezentacijom, a susret je na rasporedu od 17.45. Prethodit će mu nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 16.40 - ovaj put s mjesta zbivanja, izravno iz arene u Herningu, samo na RTL-u!

Foto: Rtl

Utakmica Hrvatska-Mađarska bila je najgledaniji program tijekom jučerašnjeg dana, s udjelom gledanosti od 60 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina i ukupnom publikom od preko milijun i sto tisuća gledatelja. 'Vrijeme je za rukomet' bio je najgledanija emisija u svom terminu, kao i središnja informativna emisija 'RTL Danas', koju je ukupno pratilo više od milijun gledatelja. RTL je tako bio najgledanija medijska grupa na nivou cijelog dana, s ukupnim dnevnim auditorijem od preko milijun i šesto tisuća gledatelja.

Nakon napetog susreta i dramatične završnice kojom je Hrvatska osigurala mjesto u polufinalu, vrijeme je za susret s Njemačkom, s kojom je Hrvatska odigrala dvije pripremne utakmice ususret samom prvenstvu. Iako iz ovih susreta hrvatska momčad nije izašla kao pobjednička, ove utakmice poslužile su izborniku Sigurðssonu da razmotri kako posložiti našu momčad, koja je sada fantastična i koja je iz prethodnih susreta s Njemačkom imala priliku naučiti mnogo toga što može pametno iskoristiti sada kad je najpotrebnije.

Foto: Rtl

„Ova je momčad pokazala da se zna vratiti iz rubnih situacija, koje bi možda prijašnjih godina ispustila iz ruku. Kad se stvori takav mentalitet, teško ga je srušiti i mislim da će to osjetiti i Nijemci koje dobro poznajemo“, kratko nam je rekao glavni urednik RTL sporta i emisije 'Vrijeme je za rukomet' Marko Vargek, koji s Mirzom Džombom putuje u Herning kako bi ususret polufinalnoj utakmici gledateljima omogućili novu epizodu omiljene emisije za zagrijavanje za utakmicu direktno s mjesta događanja!

Osim Hrvatske i Njemačke, u polufinalu se susreću Danska i Island, a taj susret gledatelji mogu pratiti na kanalu RTL 2 te platformi Voyo sutra od 20.30.

Ne propustite utakmicu Hrvatska-Mađarska na od 17.45, kao ni novu epizodu emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 16.40 na RTL-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: Poslušajte kako je trojac u studiju reagirao na kraj utakmice Švicarske i Islanda

Vrijeme Je Za RukometEuropsko Rukometno PrvenstvoRukomet 2026
