Procurile tajne snimke Mikulića, 'buba' u autu otkrila sve: 'U Sloveniji je sigurnije'

U tajno snimljenim razgovorima bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, osim novca i pogodovanja vlasnicima kamenoloma, spominjao se i tucani kamen, drva, veprići i razna divljač. Osim toga, Mikulić je sa svojim sugovornicima komentirao da bi svoje koruptivne dogovore trebali održavati u Sloveniji jer je "tamo sigurnije", doznaje Index.

Razgovori donedavnog glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića prisluškivani su od rujna prošle godine. On je trenutno u istražnom zatvoru, kao i njegov kum, Dragan Krasić, koji je do kraja listopada bio na čelu Sektora za rudarstvo Ministarstva gospodarstva.

Obojica su uhićena zbog sumnji da su pogodovali dvojici vlasnika kamenoloma Goranu Večkoviću i Ivici Vugrincu.

'Buba' ubačena u auto

Dio tih razgovora snimljen je "bubom" ubačenom u vozilo koje je Mikulić koristio, a dio tajnom pratnjom koja je snimala susrete i primopredaje novca. Dio novca se nosio u žutoj koverti, a s računa je podignut dan ranije pa je tako rekonstruiran cijeli tijek od banke do Mikulića.

USKOK je osim tajnih snimki, koje su nastajale više od godinu dana, predložio i ispitivanje 22 svjedoka protiv Mikulića i Krasića. Među njima su, prema neslužbenim informacijama, i članovi njihovih obitelji. Zanimljivo je da na popisu svjedoka za sada nema poduzetnika Josipa Šinceka, koji je već devet mjeseci u istražnom zatvoru pod sumnjom da je ustrojio zločinačko udruženje zaduženo za nezakonito zakopavanje opasnog otpada.

Šincek istražiteljima poručuje da ima kompromitirajuće informacije o Mikuliću te da ih je spreman iznijeti u svojoj obrani. Index piše da je Šincek viđen kako se u Gospiću sastaje s Mikulićem, no bivšeg glavnog državnog inspektora još se ne povezuje s pogodovanjem u tom slučaju.

Za Mikulića i Krasića posebno je nezgodno što su i Vugrinec i Večković prilikom ispitivanja u USKOK-u priznali krivnju pa su pušteni da se brane sa slobode. Obojica su potvrdila da su upravo Mikuliću davala novac.

Vugrinec priznao da je dao 70.000 eura?

Vugrinec je tako, prema neslužbenim informacijama, priznao da je Mikuliću dvaput dao po 35.000 eura. Tvrdio je da je imao problema sa separatorom materijala u kamenolomu zbog čega mu je došla inspekcija. No tada mu je, tvrdi, Mikulić osobno rekao da se problem može riješiti ako mu se plati ukupno 70.000 eura. Naveo je i da se s Mikulićem i Krasićem barem jednom sastao te da su se prošlog ljeta nalazili i na parkinzima u Zaprešiću. Osim novca, kaže, nosio im je i vino.

Večković je, također prema neslužbenim informacijama, imao problema s procedurama vezanima za kamenolom pa mu je Mikulić ponudio svoje rješenje. To ga je, kako je priznao, koštalo 120.000 eura. Novac je dizao s računa i predavao Mikuliću i Krasiću ispred svoje kuće, a sve je to snimila tajna pratnja. U tim snimkama dokumentirana je i dogovarana raspodjela novca.

Prema sumnjama USKOK-a, mito nije uvijek bilo samo novac, premda se ukupno spominje iznos od oko 190.000 eura. Navodno su prolazili i jarići, pilići, meso divljači, pa čak i vino. A kad je susjedu trebalo nešto građevinskog materijala, i to se moglo osigurati. Mikulić i Krasić optužbe i dalje negiraju.

