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NA PODRUČJU 6 ŽUPANIJA /

Pripremite se, od 14 do 15 sati mogli bi se malo prepasti: 'Očekuje se pojačana buka'

Pripremite se, od 14 do 15 sati mogli bi se malo prepasti: 'Očekuje se pojačana buka'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara

16.7.2026.
11:43
Hina
Igor Kralj/PIXSELL
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U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) piloti 191. eskadrile lovačkih aviona će u četvrtak od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti te se može očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna buka, priopćeno je iz Ministarstva obrane (MORH).

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti leta i zbog probijanja zvučnog zida, očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, poručuju iz MORH-a.

Probijanje Zvučnog ZidaZvučni ZidRafaleiMorh
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