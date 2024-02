Plenković se 'uhvatio' tablica kao Vučić: 'Evo da vidite gdje je Hrvatska, a gdje su drugi'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na šestoj sjednici Koordinacijskog odbora ministara Vlada Hrvatske i Italije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Uz hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana i talijanskog potpredsjednika Vlade te ministra vanjskih poslova i međunarodne suradnje Antonija Tajanija koju su predsjedali sjednicom, na njoj su sudjelovali i ministri gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan i Gilberto Pichetto Fratin, te predstavnici ministarstava unutarnjih poslova, ministarstava znanosti i obrazovanja, ministarstava mora, prometa i infrastrukture, ministarstava poljoprivrede i ministarstava kulture i medija dviju vlada.

Nakon sjednice, premijer se obratio medijima i osvrnuo na nove podatke Državnog zavoda za statistiku o rastu hrvatskog BDP-a.

O BDP-u: Imamo veliki rast

"DZS je objavio podatke o realnoj stopi rasta BDP-a za četvrti kvarta 2023., a samim time imamo i prvu procjenu rasta za cijelu 2023. Visoki rast BDP-a u zadnjem kvartalu prošle godine bio je čak 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje godine prije", potvrdio je.

"To nas dovodi nas do izračuna ukupne stope rasta u 2023. godini od 2,8 posto", dodao je Plenković i podsjetio da je to već 12. kvartal zaredom, odnosno razdoblje od pune tri godine, u kojem se bilježe pozitivna kretanja rasta BDP-a. Dokaz o tome koliko je snažan oporavak hrvatskog gospodarstva nakon COVID-a je podatak koji kaže da je u četvrtom kvartalu BDP bio realno veći za 15,5 posto nego u istom kvartalu pretpandemijske 2019. godine.

"To je inače treći najbrži rast u Europskoj Uniji nakon Irske i Malte", tvrdi Plenković.

Na visoki rast BDP-a je, kaže, utjecao nastavak rasta potrošnje kućanstva, rast plaća, trgovine na malo i dobre situacije na tržištu rada. Spomenuo je i nastavak rasta investicija iz proračuna i javnih poduzeća. "Samo od kraja 2022. godine do kraja 2023. završeno je oko milijardu eura natječaja i poziva, a još je dodatna milijarda eura vrijednih natječaja otvorena", ističe.

Ostvareni rezultati su u skladu s Vladinim prognozama. "Mi smo ostvarili sve ono što smo i planirali", rekao je i dodao da se može zaključiti da smo dobro planirali vlastite ekonomske politike. Dodao je i kako ovaj rast potvrđuje da je Vlada dobro vodila vlastite ekonomske politike.

S ovakvim rastom, tvrdi, u 2023. Hrvatska će dosegnuti više od 75 posto prosjeka razvijenosti Europske Unije, a podsjetio je i na Vladine mjere.

"Podsjetit ću i na pakete pomoći, ukupno 7,2 milijarde eura, realni rast plaća od 4,6 posto u 2023., realni rast trgovine na malo… Sa 4,3 posto imamo najveći rast BDP-a u četvrtom kvartalu. Osam država ima negativni rast, Hrvatska bilježi drugi najveći rast BDP-a u 2023. u odnosu na 2022., odmah iza Malte", istaknuo je.

Plenković je rekao da se očekuje nastavak rasta i da je ovo potvrda dobre politike.

Poslužio se i tablicama, pa je pokazao više njih kako bi, tvrdi, svi vidjeli da je istina ono što govori.

"Ovako vam to izgleda na tablici, samo da vidite gdje je Hrvatska, a gdje su drugi. Ovako kad ja govorim, neki misle da nije istina", rekao je Plenković pokazujući papir s grafom.

O slanju vojnika u Ukrajini

Komentirao je sastanak zemalja u Parizu i najavio da će hrvatska nastavljati pomagati Ukrajini, a dotaknuo se i pitanja slanja vojnika u Ukrajinu.

"Mi smo našu epizodu sa slanjem vojne pomoći Ukrajini s četiri glasa u Saboru propustili učiniti. Budući da nismo uspjeli ni tu simboliku, nismo ni nudili slanje vojnika u Ukrajinu", kazao je.

Novinari su ga pitali o slučaju Ministarstva kulture i ministrice Nine Obuljen Koržinek, a Plenković je poručio kako je tu sve rečeno.

"To je klasični medijsko-politički udar u predizborno vrijeme. Sad je došla Nina na tapetu, ništa novo. Isti ljudi isto objavljuju. Nema je ponos što smo osigurali sredstva za obnovu Zagreba i Banovine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te drugih izvora", poručio je.

Komentirao prijetnje: 'Ni prvi ni zadnji put'

Plenković je na navodne prijetnje koje je dobio samo rekao "ništa to". Dodao je da se takve stvari stalno događaju, ali da se "ne bave puštanjem toga u medije".

"To su ljudi koji imaju kreativne trenutke u pisanju takvih pisama, ima tko brine o tome. Nije to ni prvi ni zadnji put", zaključio je.

Novinari su se opet vratili na ministricu kulture, no Plenković je ponovio da ne vidi problem s njom. "Odradila je sjajan posao, i ministrice i posao obnove. Ona se ne izuzima iz svog posla što je važna kvaliteta", rekao je.

