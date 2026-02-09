FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAKA LOVA? /

Hrvatima nude i 400 eura: Objavljeni uvjeti, evo kako do zarade

Hrvatima nude i 400 eura: Objavljeni uvjeti, evo kako do zarade
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija

Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju te obvezno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja

9.2.2026.
10:31
Hina
Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako bi ih potaknuo da se okrenu zdravom načinu života i prestanu pušiti, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na natječaj "Pušenje odbaci, lovu nabaci!“ na kojemu će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 eura.

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. veljače do 18. veljače, a uz glavnu nagradu bit će podijeljeno još devet nagrada u obliku poklon bona u iznosu od po sto eura.

Prijaviti se mogu svi punoljetni pušači s prebivalištem u županiji, koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati 30 dana, počevši s prvim danom korizme 18. veljače, a zaključno s 19. ožujka ove godine.

Uvjeti natječaja

Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je kandidat svakodnevni pušač duhana i/ili konzument duhanskih i/ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat osobno popunjava prijavu za sudjelovanje u natječaju te obvezno predlaže jednu osobu - člana obitelji, kao svjedoka prestanka pušenja.

Pobjednici natječaja odlučit će se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će udovoljiti uvjetima te će apstinirati od duhana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. ožujka.

Gotovo 38 posto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, a 44 posto učenika konzumiralo je e-cigarete te je po tome Hrvatska među najlošijim zemljama u EU. 

Udio pušača u dobnoj skupini od 25 do 34 godine prelazi 40 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Visoke kazne ne prestaju pristizati u mnoge hrvatske kafiće

PušenjeNovacNagradaZaradaSlavonija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx