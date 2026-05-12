Potres kod Siska, osjetio se i u Petrinji: 'Zagrmilo i zatreslo, bio je dosta jak'

Potres magnitude 2,4 po Richteru osjetio se oko 11.06 sati u središnjoj Hrvatskoj, javlja Euromediteranski seizomološki centar (EMSC).

Epicentar je bio oko sedam kilometara jugozapadno od Siska.

Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a je pak izvijestio: "Danas, 12. svibnja 2026. godine, u 11 sati i 6 minuta, Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 2 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV stupnja EMS ljestvice."

'Zagrmio i zatresao'

"Užas", "Dobro se osjetio u Petrinji", "Zatreslo", pišu korisnici na stranicama EMSC-a.

"Dobro je stresao", "Poskočio kontejner, bio je dosta jak", "Zagrmio i zatresao", "Zatresla se cijela kuća", "Zatresla se kuća uz tutnjavu", dodaje se u komentarima.

