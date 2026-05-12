Potres kod Siska, osjetio se i u Petrinji: 'Zagrmilo i zatreslo, bio je dosta jak'
'Užas', 'Dobro se osjetio u Petrinji', 'Zatreslo', pišu ljudi na stranicama EMSC-a
Potres magnitude 2,4 po Richteru osjetio se oko 11.06 sati u središnjoj Hrvatskoj, javlja Euromediteranski seizomološki centar (EMSC).
Epicentar je bio oko sedam kilometara jugozapadno od Siska.
❗Update: #Earthquake (#potres, #zemljotres) M2.4 occurred 7 km SW of #Sisak (#Croatia) 19 min ago (local time 11:06:51). Info at:— EMSC (@LastQuake) May 12, 2026
Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a je pak izvijestio: "Danas, 12. svibnja 2026. godine, u 11 sati i 6 minuta, Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 2 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV stupnja EMS ljestvice."
'Zagrmio i zatresao'
"Užas", "Dobro se osjetio u Petrinji", "Zatreslo", pišu korisnici na stranicama EMSC-a.
"Dobro je stresao", "Poskočio kontejner, bio je dosta jak", "Zagrmio i zatresao", "Zatresla se cijela kuća", "Zatresla se kuća uz tutnjavu", dodaje se u komentarima.
