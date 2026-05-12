FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TUTNJAVA' /

Potres kod Siska, osjetio se i u Petrinji: 'Zagrmilo i zatreslo, bio je dosta jak'

Potres kod Siska, osjetio se i u Petrinji: 'Zagrmilo i zatreslo, bio je dosta jak'
×
Foto: EMSC/screenshot

'Užas', 'Dobro se osjetio u Petrinji', 'Zatreslo', pišu ljudi na stranicama EMSC-a

12.5.2026.
12:16
danas.hr
EMSC/screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Potres magnitude 2,4 po Richteru osjetio se oko 11.06 sati u središnjoj Hrvatskoj, javlja Euromediteranski seizomološki centar (EMSC). 

Epicentar je bio oko sedam kilometara jugozapadno od Siska. 

 

Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a je pak izvijestio: "Danas, 12. svibnja 2026. godine, u 11 sati i 6 minuta,  Seizmološka služba zabilježila je umjeren potres s epicentrom 2 km  južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema  Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je IV stupnja EMS ljestvice."

'Zagrmio i zatresao' 

"Užas", "Dobro se osjetio u Petrinji", "Zatreslo", pišu korisnici na stranicama EMSC-a.

"Dobro je stresao", "Poskočio kontejner, bio je dosta jak", "Zagrmio i zatresao", "Zatresla se cijela kuća", "Zatresla se kuća uz tutnjavu", dodaje se u komentarima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lukrecija je potres dočekala kao palčić u Petrovoj! Majka: 'Odmah bih potpisala da to bude jedina posljedica'

PotresSisakEmsc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike