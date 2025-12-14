Znate li kada je bio posljednji slučaj gube u Hrvatskoj?

Nakon što su potvrđena dva slučaja u Rumunjskoj, u Hrvatskoj je također potvrđen jedan izolirani slučaj gube. I to u Splitu - kod stranog radnika prije otprilike desetak dana.

Nekoć je bila smrtonosna, ali liječnici umiruju - guba je danas izlječiva bolest.

Kao što su RTL Danas i Net.hr prvi objavili - u splitskoj epidemiologiji prije desetak dana pojavio se pacijent sa simptomima gube - bolesti poznate iz biblijskih vremena.

"O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zbog toga što je otkriven, a čovjek se liječi. Njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozicijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje im se profilaksa i prati ih se i stvar je pod kontrolom", poručuje voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, Bernard Kaić.

Kako smo doznali iz Ministarstva zdravstva, riječ je o stranom radniku koji u Hrvatskoj s obitelji živi već dvije godine.

Što je guba?

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija. Uglavnom se prenosi kašljanjem ili kihanjem i potreban je dugotrajan kontakt sa zaraženim.

"Očituje se kožnim promjenama, oštećenjima živaca, tako da ljudi gube osjet, osjećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza koja je također kronična bolest isto tako se može izliječiti - to traje dugo 6 do 12 mjeseci s više vrsta lijekova, ali se može izliječiti i nije to neki veliki bauk", kaže Kaić.

Gdje se najčešće pojavi?

Područja visoke endemske pojavnosti su neki dijelovi Brazila, Indonezije, Filipina, DR Konga, Indije, Madagaskara, Mozambika, Nepala i Tanzanije. U svim se endemskim državama ulažu veliki napori da bi se bolest eliminirala, a Svjetska zdravstvena organizacija svim oboljelima osigurava besplatne lijekove.

Unatoč tome što je uklonjena kao javnozdravstveni problem na globalnoj razini, slučajevi gube se i dalje pojavljuju, upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Guba u 2024. godini

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tijekom 2024. godine u svijetu je zabilježeno 172.717 novih slučajeva, a kod njih 9157 je bolest zabilježena kasno i već je izazvala tjelesna oštećenja.

U Europi su zabilježeni slučajevi u devet zemalja: čak 19 u Francuskoj, 17 u Portugalu, 12 u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Španjolskoj i Švedskoj po osam slučajeva, tri u Ukrajini i po jedan slučaj u Danskoj i Irskoj.

Guba u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je zadnji registrirani slučaj kuge, do jučer bio 1993. godine i radilo se o uvezenom slučaju.

Za ovaj slučaj za koji se jučer doznalo ponavljaju da je sve pod kontrolom. Dodaju i da se čeka regulacija, koju je potaknuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo - da se stranim radnicima uvjetuje rad donošenjem dokaza da su cijepljeni.

