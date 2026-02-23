Porezna poslala rješenja Hrvatima, rok za plaćanje je 15 dana: Moguće se žaliti

Porezna uprava izvijestila je u ponedjeljak da je započela vlasnicima nekretnina izdavati rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine za 2025. godinu, čime se obračunava taj porez drugu godinu zaredom.

Kako su istaknuli iz Porezne uprave, rješenja se donose prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine na dan 31. ožujka 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obveze provodi se na temelju podataka kojima Porezna uprava raspolaže, podataka iz evidencija komunalne naknade te ostalih podataka koji su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, koje su Poreznoj upravi, kao nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, dostavila upravna tijela jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici.

"U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice", naveli su iz Porezne uprave. Podsjetimo, porez na nekretnine uveden je 1. siječnja 2025. kao zamjena za porez na kuće za odmor. Plaća se godišnje u iznosu od 0,6 do osam eura po četvornom metru korisne površine nekretnine.

Odluku o visini poreza donosi jedinica lokalne samouprave

Odluku o visini poreza donosi jedinica lokalne samouprave (grad/općina) na čijem se području nalazi nekretnina. ​Iznos poreza utvrđuje se ovisno o lokaciji nekretnine, a može se povećati ovisno o drugim kriterijima koji utječu na vrijednost nekretnine kao što su starost nekretnine ili prisutnost sadržaja, ali u tom slučaju ne može iznositi više od osam eura po četvornom metru.

Prema izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji je u primjeni od 1. siječnja 2025. godine, jedinice lokalne samouprave mogle su donijeti odluke o lokalnim porezima zaključno sa 28. veljače ove godine. Porez na nekretnine je zajednički prihod općine/grada i županije na čijem se području nekretnina nalazi, pri čemu 80 posto prihoda pripada općini/gradu, a 20 posto županiji.

Evo na koje nekretnine se ne plaća porez

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje​​ služe za stalno stanovanje, koje se iznajmlj​​uju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci), za javne namjene i ​nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba, koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci te za one koje su preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci.

Također, ne plaća se porez niti za nekretnine koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda i ostalih okolnosti u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambe​​ni prostor, koje su u vla​​sništvu jed​inica lokalne samouprave, koje doma​​ćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje te koje su u vlasništvu osoba koje se, prema odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima.

Obveznik poreza na nekretnine​​ dužan je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nekretnine platiti poreznu obvezu​, navode iz Porezne uprave.

