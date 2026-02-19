Hrvatski grad uveo nove kazne za neodgovorne vlasnike: 'Svakako trebaju odgovarati'

Kako držati životinje i postupati s napuštenima - u Karlovcu o tome traje velika rasprava.

Prijedlog je uputila Udruga Prijatelji životinja, a gradska se vlast ugledala na prakse mnogih drugih gradova. Prijedlog će biti u javnom savjetovanju idućih mjesec dana. Najavljene su kazne za puštanje domaćih životinja u tuđe nekretnine, a novost će biti i mogućnost postavljanja hranilišta na javnim površinama za mačke lutalice.

RTL Danasrazgovarao je s dogradonačelnicom Grada Karlovca, Ivanom Fočić.

Uglavnom se želi smanjiti nekontrolirano razmnožavanje životinja, to je jedan do razloga, drugi je generalno dizanje odgovornosti i vlasnika pasa, higijene, sigurnosti. Povećali ste kazne za neke stvari, koje i zašto?

Odluka je postojala i prije, a vidjeli smo da ima određenih stvari koje bismo voljeli poboljšati i napravili smo kazne u četiri kategorije na način da smo u svim kategorijama povećali kazne za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa, a s druge strane smo uveli novu kategoriju, to su domaće životinje bez nadzora. Ukoliko su one bez nadzora, vlasnici svakako trebaju odgovarati.

Tu govorite o rubnim naseljima i koje su to životinje?

Ono što je na našem području velik problem ljudima i ono što su građani već duže vrijeme intervenirali da se riješi, to su konji. Kad je konj bez nadzora, on je opasnost i u prometu i za ljude, isto tako je i sam konj na neki način ugrožen. U tom kontekstu, smatramo da neki prvi korak od našeg komunalnog redarstva i kažnjavanja možda može dovesti do toga da se te stvari događaju u manjem opsegu i konačnici, možda da se kroz neko vrijeme više ne događaju.

Hranilište za mačke - kako će to funkcionirati i zašto to?

Mi to nismo imali u svojoj odluci. Naravno da je bilo u proteklom razdoblju, ono što smo mi stvarno osluškivali, potrebe naših građana, zahtjeva, upita upravo u tom smjeru. Ono što ćemo mi napraviti - ne da svatko na svoj način organizira ta hranilišta nego da kroz nekakvu usmjerenu priču, uokvirenu kroz javne pozive - najvjerojatnije udrugama - dopustimo da se na nekim lokacijama postave ta hranilišta koja će imati i kontrolirani izgled i koja će u svakom slučaju biti na javnom prostoru koji se isto tako neće smjeti uništavati.

Koliko sam shvatio iz vaših brojeva i izlaganja jutros, Karlovčani dosta paze na to da udomljavaju životinje, a ne da kupuju. A i to ste ih Vi danas zamolili.

Svakako, ja sam apelirala na udomljavanje životinja. U našem skloništu je sada oko 113 pasa i 9 mačaka. Prošle godine je udomljeno 148 pasa što je velik broj, ali potičemo dodatno i kroz javne pozive i sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka.

Koriste to ljudi dosta?

Prošle godine je iskoristilo 415 ljudi. To je ogromna brojka i mi smo to nastavili i ove godine i apsolutno ćemo sudjelovati cijelo vrijeme. Ako bude potrebe, u rebalansu ćemo nadomjestiti određena sredstva upravo ona mjera, ne samo kažnjavanje nego i poticanje i pomaganje ljudima da steriliziraju odnosno kastriraju životinju.