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Tomašević i Benčić snimljeni u ekstazi, Bulja naljutio poraz Vatrenih: 'Đubradi i bagro lopovska'

Tomašević i Benčić snimljeni u ekstazi, Bulja naljutio poraz Vatrenih: 'Đubradi i bagro lopovska'
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Foto: Tomislav Tomašević, Miro Bulj/Facebook

Političari su također pratili susret Hrvatske i Engleske, a nekima je poraz posebno teško pao

18.6.2026.
9:59
Dunja Stanković
Tomislav Tomašević, Miro Bulj/Facebook
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Prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske pratila se diljem zemlje, a iznimka nisu bili ni političari koji su zdušno navijali za Vatrene u dramatičnih 90 minuta nakon kojih je protivnik ipak uzeo prve bodove. 

U Zagrebu su utakmicu pratili gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova stranačka kolegica i saborska zastupnica Sandra Benčić. 

Tomašević je objavio snimku njegove reakcije na iznenađujući pogodak Hrvatske i izjednačenje za 2:2 koje je, barem nakratko, vratilo nadu u preokret susreta. 

Oboje odjenuti u dresove s prepoznatljivim kvadratićima, Tomašević i Benčić su skočili i dignuli ruke u zrak kada su se terasom kafića prolomili uzvici oduševljenja. 

Nakon poraza oglasila se i hrvatska eurozastupnica iz redova HDZ-a Nikolina Brnjac, koja je pružila podršku reprezentaciji. "Ponos ostaje. Još dvije utakmice su pred nama. Glavu gore dečki, idemo dalje zajedno", napisala je Brnjac sinoć na X-u. 

Ljutiti Bulj

Poraz na otvaranju Mundijala uzrujao je sinjskog gradonačelnika Miru Bulja, koji nije birao riječi na društvenim mrežama. 

"Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini", napisao je ogorčeno na Facebooku. Zatim je podijeli snimku atmosfere iz Sinja. Dok okupljeni u glas pjevaju "Moju domovinu", Bulj drži upaljenu baklju.

Poraz očito nije obeshrabrio Sinjane koji su svim srcem i grlom bili uz Vatrene. 

Iduća na rasporedu je utakmica koju Hrvatska u noći na srijedu igra protiv Paname.

VatreniNogometHrvatska Nogometna ReprezentacijaTomislav TomaševićSandra BenčićMiro BuljNikolina BrnjacSvjetsko Prvenstvo 2026.Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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