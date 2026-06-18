Tomašević i Benčić snimljeni u ekstazi, Bulja naljutio poraz Vatrenih: 'Đubradi i bagro lopovska'
Političari su također pratili susret Hrvatske i Engleske, a nekima je poraz posebno teško pao
Prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske pratila se diljem zemlje, a iznimka nisu bili ni političari koji su zdušno navijali za Vatrene u dramatičnih 90 minuta nakon kojih je protivnik ipak uzeo prve bodove.
U Zagrebu su utakmicu pratili gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova stranačka kolegica i saborska zastupnica Sandra Benčić.
Tomašević je objavio snimku njegove reakcije na iznenađujući pogodak Hrvatske i izjednačenje za 2:2 koje je, barem nakratko, vratilo nadu u preokret susreta.
Oboje odjenuti u dresove s prepoznatljivim kvadratićima, Tomašević i Benčić su skočili i dignuli ruke u zrak kada su se terasom kafića prolomili uzvici oduševljenja.
Nakon poraza oglasila se i hrvatska eurozastupnica iz redova HDZ-a Nikolina Brnjac, koja je pružila podršku reprezentaciji. "Ponos ostaje. Još dvije utakmice su pred nama. Glavu gore dečki, idemo dalje zajedno", napisala je Brnjac sinoć na X-u.
Ljutiti Bulj
Poraz na otvaranju Mundijala uzrujao je sinjskog gradonačelnika Miru Bulja, koji nije birao riječi na društvenim mrežama.
"Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini", napisao je ogorčeno na Facebooku. Zatim je podijeli snimku atmosfere iz Sinja. Dok okupljeni u glas pjevaju "Moju domovinu", Bulj drži upaljenu baklju.
Poraz očito nije obeshrabrio Sinjane koji su svim srcem i grlom bili uz Vatrene.
Iduća na rasporedu je utakmica koju Hrvatska u noći na srijedu igra protiv Paname.