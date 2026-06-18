Tomašević i Benčić snimljeni u ekstazi, Bulja naljutio poraz Vatrenih: 'Đubradi i bagro lopovska'

Prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske pratila se diljem zemlje, a iznimka nisu bili ni političari koji su zdušno navijali za Vatrene u dramatičnih 90 minuta nakon kojih je protivnik ipak uzeo prve bodove.

U Zagrebu su utakmicu pratili gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova stranačka kolegica i saborska zastupnica Sandra Benčić.

Tomašević je objavio snimku njegove reakcije na iznenađujući pogodak Hrvatske i izjednačenje za 2:2 koje je, barem nakratko, vratilo nadu u preokret susreta.

Oboje odjenuti u dresove s prepoznatljivim kvadratićima, Tomašević i Benčić su skočili i dignuli ruke u zrak kada su se terasom kafića prolomili uzvici oduševljenja.

Nakon poraza oglasila se i hrvatska eurozastupnica iz redova HDZ-a Nikolina Brnjac, koja je pružila podršku reprezentaciji. "Ponos ostaje. Još dvije utakmice su pred nama. Glavu gore dečki, idemo dalje zajedno", napisala je Brnjac sinoć na X-u.

Ponos ostaje. 🇭🇷



Još dvije utakmice su pred nama!



Glave gore, idemo dalje zajedno! pic.twitter.com/UYxlMgkNmi — Nikolina Brnjac (@NBrnjac) June 17, 2026

Ljutiti Bulj

Poraz na otvaranju Mundijala uzrujao je sinjskog gradonačelnika Miru Bulja, koji nije birao riječi na društvenim mrežama.

"Đubradi i bagro lopovska, dabogda pucali penale kralju i okupatorskoj otadžbini", napisao je ogorčeno na Facebooku. Zatim je podijeli snimku atmosfere iz Sinja. Dok okupljeni u glas pjevaju "Moju domovinu", Bulj drži upaljenu baklju.

Poraz očito nije obeshrabrio Sinjane koji su svim srcem i grlom bili uz Vatrene.

Iduća na rasporedu je utakmica koju Hrvatska u noći na srijedu igra protiv Paname.