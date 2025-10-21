Ozlijeđeno dijete: Policija traži svjedoke nesreće na Trešnjevci

U prometnoj nesreći u utorak oko 7.35 sati na Trešnjevci ozlijeđeno je dijete. Nesreća se dogodila na raskrižju Ulice Dragutina Golika i Anine ulice. Vozač automobila nepoznate marke i registarskih oznaka udario je dijete, izvijestila je zagrebačka policija.

U prometnoj nesreći dijete je ozlijeđeno.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

