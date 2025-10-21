NESREĆA U ZAGREBU /

Ozlijeđeno dijete: Policija traži svjedoke nesreće na Trešnjevci

Ozlijeđeno dijete: Policija traži svjedoke nesreće na Trešnjevci
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Vozač automobila nepoznate marke udario je dijete, izvijestila je zagrebačka policija

21.10.2025.
16:34
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći u utorak oko 7.35 sati na Trešnjevci ozlijeđeno je dijete. Nesreća se dogodila na raskrižju Ulice Dragutina Golika i Anine ulice. Vozač automobila nepoznate marke i registarskih oznaka udario je dijete, izvijestila je zagrebačka policija. 

U prometnoj nesreći dijete je ozlijeđeno.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni novčana kazna ni zabrana vožnje ne pomaže: Policija traži strože kazne za obijesne vozače

PoliicjaPrometna NesrećaDijeteZagrebTrešnjevka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA U ZAGREBU /
Ozlijeđeno dijete: Policija traži svjedoke nesreće na Trešnjevci