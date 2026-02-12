Dio Hrvata mora mijenjati osobnu: Ovo je rok do kojeg to morate napraviti

Osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. godine na rok važenja trajno ističu 3. kolovoza ove godine, a policija je u četvrtak upozorila građane da ih moraju zamijeniti.

Svi koji još uvijek posjeduje takve iskaznice dužni su ih zamijeniti do 3. kolovoza ove godine, poručuje policija.

Razlog je taj što takve osobne iskaznice ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.

Prijete kazne

Podsjetimo, ranije smo pisali da nakon tog datuma stare iskaznice postaju nevažeće. To znači da ih više nećete moći koristiti kao identifikacijski dokument – ni na granici, ni u banci, pošti ili bilo kojoj drugoj instituciji.

Za ostale građane vrijedi redovna zamjena po isteku važenja osobne iskaznice, što je u pravilu svakih pet godina.

Isto tako, valja znati da vas ignoriranje ove obveze može stajati novca. Građanin je dužan podnijeti zahtjev za novu osobnu iskaznicu u roku od 15 dana od isteka važenja stare. Ako se taj rok prekorači, propisana je novčana kazna od 66,36 eura.

